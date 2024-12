La Casa Blanca anuncia una estrategia nacional para combatir la islamofobia

El presidente de EEUU, Joe Biden - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

El grupo de DDHH CAIR dice que "lo único" que puede hacer Biden para reducir la islamofobia es "poner fin al genocidio en Gaza"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha anunciado este jueves una estrategia nacional para combatir la islamofobia, con más de un centenar de medidas para que los funcionarios federales frenen la discriminación contra los musulmanes y árabe-estadounidenses, apenas cinco semanas antes de que el presidente, Joe Biden, deje el cargo.

"En el último año, esta iniciativa ha cobrado aún más importancia, ya que se han disparado las amenazas contra las comunidades musulmana y árabe estadounidenses", reza un comunicado en el que cita la muerte en un ataque armado en Illinois de un niño de seis años que era musulmán y descendiente de palestinos.

El plan tiene cuatro prioridades básicas: aumentar la conciencia sobre el odio contra los musulmanes y los árabes y ampliar el reconocimiento de las herencias de estas comunidades; mejorar la seguridad de los musulmanes y los árabes; abordar la discriminación contra musulmanes y árabes y dar cabida a sus prácticas religiosas de manera adecuada; y seguir fomentando la solidaridad intercomunitaria y la acción colectiva para contrarrestar el odio.

"Aunque a veces se ha atacado a personas porque se cree que son musulmanas, también es crucial reconocer que los árabes son habitualmente objeto de ataques por el mero hecho de ser quienes son", ha señalado la Casa Blanca.

La propuesta sigue un plan nacional similar para combatir el antisemitismo que el presidente estadounidense, Joe Biden, dio a conocer en mayo de 2023, cuando aumentaron los temores sobre el aumento de la discriminación contra judíos estadounidenses.

"PARAR EL GENOCIDIO EN GAZA"

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), la mayor organización de defensa de los derechos civiles y de los musulmanes en EEUU, ha dicho que la "largamente postergada" estrategia "es escasa y llega demasiado tarde", puesto que "se ha publicado en un momento en el que no puede tener impacto, no promete ningún cambio en los programas federales que perpetúan la discriminación antimusulmana a escala masiva" y "no promete poner fin al principal impulsor de la intolerancia antimusulmana en la actualidad: el genocidio apoyado por Estados Unidos en Gaza".

"Biden no puede afirmar de manera creíble que le importan los musulmanes o la islamofobia mientras apoya la destrucción de mezquitas, la profanación del Corán y el asesinato en masa de una población predominantemente musulmana por parte del gobierno israelí. Al financiar, armar y permitir los crímenes de guerra de Netanyahu en Gaza, Biden se ha convertido en un asesino en masa de musulmanes tan grande como Netanyahu", ha sostenido.