La CEDEAO felicita a Condé por su victoria en las controvertidas presidenciales en Guinea

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha felicitado este martes al presidente de Guinea, Alpha Condé, por su victoria en las elecciones del 18 de octubre, en las que obtuvo un polémico tercer mandato en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición.

El organismo ha señalado en un comunicado que "toma nota" de la decisión del Tribunal Constitucional de validar los resultados anunciados por la comisión electoral, que dieron la victoria a Condé en primera vuelta al recabar más del 50 por ciento de los votos.

"La Comisión de la CEDEAO expresa su calurosa felicitación al presidente electo y le presenta sus deseos de éxito en su misión, en beneficio de los guineanos y de la República de Guinea", ha señalado, antes de pedir a todas las partes que "actúen para preservar la paz, reforzar la cohesión social y resolver sus diferencias a través del diálogo".

Por último, ha mostrado "su disponibilidad a la hora de acompañar a Guinea en sus acciones destinadas a reforzar la democracia y el desarrollo económico y social", según el citado comunicado, publicado por el organismo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el sábado la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por el principal candidato opositor, Cellou Dalein Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre.

Sin embargo, un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.

UN CANDIDATO PIDE UN RECUENTO

Durante la jornada de este martes, el opositor Ibrahima Abé Sylla, uno de los candidatos a la Presidencia, ha afirmado que Diallo, líder de la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), fue el vencedor y ha reclamado al Constitucional un nuevo recuento de votos.

"La comisión electoral y el Constitucional han fallado de forma lamentable a su deber, demostrado su incapacidad total a la hora de respetar y hacer respetar la ley, único medio de garantizar una democracia y unas elecciones presidenciales dignas de ese nombre", ha criticado.

En este sentido, Abé Sylla --al que las autoridades prohibieron salir del país el viernes y le confiscaron el pasaporte cuando intentaba viajar a Estados Unidos-- ha manifestado que "estos organismos han demostrado claramente que "están completamente subordinados al poder y no tienen capacidad para un juicio claro, neutral y objetivo".

"Han contribuido de forma consciente a un fraude en la votación del 18 de octubre para permitir al jefe de Estado saliente eternizarse en el poder", ha reseñado, antes de cargar especialmente contra el Constitucional por validar los resultados, según ha informado el portal guineano de noticias Vision Guinée.

Por ello, ha pedido al tribunal que "dé marcha atrás en su decisión" y "proceda a un recuento de votos a partir de los procesos verbales originales salidos de los colegios electorales y no de los resultados centralizados por las Comisiones Administrativas de Centralización de Votos (CACV)".

REACCIÓN DEL FNDC

Por su parte, el opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) ha reiterado durante la jornada que mantendrá sus movilizaciones contra Condé y en denuncia del "golpe de Estado civil perpetrado en Guinea a través de una formalidad electoral sin competitividad".

La formación, que encabeza las protestas contra Condé desde que anunciara planes para modificar la Constitución y allanar el camino a un tercer mandato, ha denunciado que "un centenar" de personas han muerto por la represión de las movilizaciones desde octubre de 2019 y ha acusado al presidente de llevar al país "al autoritarismo y la dictadura".

"Este nuevo contexto hace más actual el combate del FNDC por la democracia y el Estado de Derecho en Guinea, a fin de poner fin a la ruptura en las instituciones, la arbitrariedad, la impunidad y el saqueo de las riquezas del país".

"El FNDC está más decidido que nunca a continuar su lucha contra los matones, el mandato ilegal e ilegítimo de Alpha Condé", ha dicho, al tiempo que ha aplaudido a los manifestantes y ha adelantado que "usará todos los medios legales para poner fin a este sistema despótico".

Por último, ha resaltado que "evalúa con serenidad el nuevo contexto para la definición de una nueva 'hoja de ruta' para la alternancia y el anclaje de la cultura democrática en Guinea", tal y como ha recogido Vision Guinée.

El FNDC afirmó el lunes que Condé ya no es presidente del país y dijo que "seguirá movilizando a la población, ya que el exjefe del Estado no entregará el poder a los guineanos". "Lleve el tiempo que lleve, haremos todo lo posible para que abandone el poder", puntualizó el responsable de estrategia y planificación de la formación, Sékou Koundouno. "Iremos hasta el final de nuestro combate, sea cual sea el precio a pagar", apostilló.

CONDÉ DEFIENDE SU VICTORIA

La felicitación de la CEDEAO a Condé ha llegado apenas un día después de que el mandatario destacara que las elecciones "fueron una de las presidenciales mejor organizadas en África". "Pese a todas las amenazas, el pueblo de Guinea se movilizó masivamente. Las mujeres y los jóvenes votaron de forma masiva", señaló.

Condé anunció además el arresto de 22 "mercenarios" en el país y criticó a algunos países de la región por sus presuntas acciones contra Conakry. "Conocemos a todos los que quieren incendiar Guinea", dijo, sin apuntar directamente contra nadie.

"Nuestro país no ha conocido nunca una rebelión ni una guerra civil. Nunca ha habido un golpe de Estado en Guinea. El presidente Sékou Touré se murió al poder, igual que el presidente Lansana Conté", manifestó. "Conocemos a todos los que imaginan que nuestro Ejército puede ser entrenado y no quieren que Guinea avance. También conocemos a otros países cómplices", añadió.

"Lo que nos interesa es que Guinea avance. Miramos hacia adelante, no por el retrovisor, pero no somos engañados. Los presidentes van y vienen, pero los pueblos permanecen", ha sostenido. "No me dedico a acusar a un jefe de Estado u otro. Yo me iré, pero el pueblo de Guinea va a continuar", puntualizó.

El presidente guineano aseguró además que la gubernamental Asamblea del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel) "no tiene enemigos" y se ha mostrado a trabajar "con todos los que quieran que Guinea avance". "La impunidad ha terminado, el amiguismo ha terminado, el nepotismo ha terminado, la malversación de bienes ha terminado", zanjó.

Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios.

Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada en referéndum en medio del boicot opositor.