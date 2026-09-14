El CENTCOM asegura que "no está en absoluto preocupado" por una posible escasez de municiones por la guerra con Irán

Archivo - El jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, durante una comparecencia ante el Congreso en mayo de 2026 (archivo) - Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, ha subrayado que "no está en absoluto preocupado" por una posible escasez de municiones en los arsenales de las Fuerzas Armadas estadounidenses a raíz del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra Irán.

"No estoy en absoluto preocupado. Estamos bien armados y preparados para cualquier contingencia", ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CBS. Preguntado sobre las informaciones que apuntan a que Washington ha lanzado ya el 45% de sus misiles Patriot y más de sus misiles THAAD, Cooper ha insistido en que "no está preocupado" ante futuras amenazas.

El conflicto ha tenido un importante impacto sobre los arsenales de Estados Unidos, pasando de unos 2.330 interceptores de misiles Patriot antes del estallido de la guerra a entre 759 y 827 a fecha del 27 de julio, según analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, según sus siglas en inglés).

Pese a ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que Washington tiene una cantidad de municiones "virtualmente ilimitada" y acusó a los periodistas que informan sobre esta supuesta escasez de ser "basura traicionera". "Estamos produciendo municiones a niveles nunca vistos", remachó en un mensaje en redes sociales.

Por otra parte, el Ejército de Estados Unidos ha elevado a más de un centenar el número de buques "redirigidos" en aguas del estrecho de Ormuz en el marco del bloqueo impuesto a puertos iraníes al hilo del conflicto abierto en Oriente Próximo tras la citada ofensiva, lanzada por sorpresa por Estado Unidos e Israel.

El CENTCOM ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que "hasta el 13 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han redirigido 101 buques comerciales para garantizar el cumplimiento (del bloqueo)", lo que implica un barco más que 24 horas antes.

Washington impuso el bloqueo como respuesta a las restricciones a la navegación en la zona aplicadas por Irán tras la citada ofensiva. Durante los últimos días, las partes han intercambiado ataques, en pleno estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.