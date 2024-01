Cerradas de forma indefinida tres universidades vinculadas al Ejército de Pakistán por motivos de seguridad

Las fuerzas de seguridad lanzaron a última hora del domingo una operación en los suburbios de la capital



MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han ordenado este lunes el cierre indefinido de tres universidades gestionadas por el Ejército en la capital, Islamabad, por motivos de seguridad, después de que las fuerzas de seguridad lanzaran una operación en los suburbios de la ciudad y ante el aumento de las tensiones de cara a las próximas elecciones generales del 8 de febrero.

Fuentes de la administración de las universidades citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV han señalado que el cierre estará en vigor durante un periodo de tiempo indefinido y han especificado que afecta a las universidades de Bahria, Air y National Defence. La medida afecta a los exámenes finales del curso.

En este sentido, fuentes citadas por la agencia alemana de noticias DPA han señalado que hay amenazas específicas sobre ataques contra estas tres universidades, gestionadas por el Ejército. Las fuerzas de seguridad han reforzado la seguridad en la capital, con una operación especial en los suburbios.

Asimismo, una escuela privada se ha sumado a esta decisión al enviar a los padres de los alumnos un mensaje para notificar el cierre debido a "motivos de seguridad en la capital", sin más detalles por ahora, tal y como ha recogido DPA.

La decisión llega también en medio de una serie de manifestaciones y sentadas por parte de la comunidad baluche en la ciudad de Quetta, capital de Baluchistán, para denunciar "desapariciones forzosas" en Islamabad. "Las personas descritas como desaparecidas eran terroristas muertos en Irán", dijo el domingo el ministro de Información provincial, Jan Achakzai.

Achakzai, que alertó de que los manifestantes "podrían alterar la ley y el orden", hizo así referencia a los bombardeos ejecutados la semana pasada por Pakistán contra supuestos terroristas baluches en territorio iraní, un día después de que Irán atacara a presuntos terroristas de esta comunidad en Pakistán, situación que elevó las tensiones bilaterales.

El ministro de Información de Baluchistán advirtió además del riesgo de estas manifestaciones y dijo que "en una situación así, es imposible evitar un incidente terrorista". "Los que llevan máscaras en la sentada podrían ser terroristas de organizaciones prohibidas", sostuvo.

Recientemente, el Senado de Pakistán recomendó el aplazamiento de las elecciones generales por motivos de seguridad, una resolución aprobada en ausencia de los diputados de los principales partidos. El documento apuntó además a la dificultad de celebrar los comicios en las zonas montañosas del noroeste del país, que en enero y febrero alcanzan los mínimos de temperatura anuales.

La Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (PML-N), gran favorita para los comicios, ha manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de celebrar las elecciones en la fecha prevista para no agravar todavía más la tensión reinante en un país cuyo gran líder opositor, el ex primer ministro Imran Jan, se encuentra en la cárcel e inhabilitado mientras su némesis política y también ex jefe de Gobierno, el líder de la PLM-N, Nawaz Sharif, ultima ya su campaña electoral.