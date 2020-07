Cesado el ministro de Inmigración de Nueva Zelanda por una relación "totalmente inapropiada" con una subordinada

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este miércoles el cese del ministro de Inmigración, Iain Lees-Galloway, por mantener una relación "totalmente inapropiada" con una de sus subordinadas.

Ardern ha afirmado que se le ha preguntado si el ya exministro habría utilizado fondos públicos para realizar compras durante esta relación y ha agregado que "no dudará a la hora de pedir a Servicios Ministeriales que lo analicen".

"Al margen de eso, el ministro ha pagado el precio último. Si hay algo que tenga implicaciones financieras, no tendré dudas a la hora de pedir que también se aborde eso", ha manifestado, según ha informado el diario 'THe New Zealand Herald'.

Lees-Galloway ha sido parlamentario por Palmerston Norte desde 2008 y ocupaba los cargos de ministro de Inmigración y de Relaciones Laborales desde 2017. El exministro, casado y con tres hijos, no se presentará a los comicios para intentar revalidar su escaño.

El cese ha llegado después de que una tercera persona contactada con la oficina de la primera ministra para denunciar la relación de Lees-Galloway, tras una denuncia previa presentada ante la cúpula de su partido.