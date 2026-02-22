Chad avista la guerra de Sudán con los enfrentamientos entre Ejército y paramilitares en la ciudad fronteriza de Al Tina

Imagen de archivo de un edificio tiroteado en Jartum (Sudán) - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir

El Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido están librando intensos combates durante las últimas horas en la ciudad de Al Tina, en el estado de Darfur Norte, que se encuentra prácticamente en su totalidad bajo el control de las RSF desde hace meses, mientras la situación sanitaria en el país continúa en una espiral descendente y a punto de terminar en colapso, según ha avisado este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al Tina reviste una importancia esencial porque se encuentra cerca de la frontera con Chad, un país vecino que ha recibido a cientos de miles de sudaneses refugiados y ahora existe bajo el temor de que la guerra que comenzó en abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones de integración de los paramilitares en el Ejército, se traslade a su frontera con el consiguiente peligro de un estallido regional.

Fuentes militares sudanesas han confirmado al 'Sudan Tribune' que una primera gran ofensiva de las RSF obligó al Ejército a retirarse a Chad para preparar un contraataque ha llevbado a los militares a recuperar el control de la ciudad. Las RSF, en su cuenta de Telegram, proporcionan la versión contraria: Al Tina no solo está bajo su control sino que han consolidado su presencia allí en las últimas horas.

"Nuestras fuerzas reafirman su pleno compromiso con la protección de los civiles en la ciudad fronteriza de Al Tina y sus alrededores, facilitando la entrega de ayuda humanitaria a quienes la necesitan y contribuyendo al restablecimiento de los servicios esenciales, en particular en materia de agua y salud, y asegurando la seguridad de la ciudad y sus instalaciones vitales", hacen saber los paramilitares. "Estamos extendiendo nuestro control sobre Al Tina, liberando los últimos bastiones del Ejército y sus mercenarios en Darfur".

Mientras tanto, la OMS ha insistido en la enorme crisis sanitaria en el país. Los trabajadores humanitarios están en grave peligro. Sin ir más lejos "un ataque a un hospital en el estado de Sennar el 15 de febrero hirió a siete personas, entre ellas un trabajador sanitario, y mató a otras tres", avisa la agencia de Naciones Unidas. "Los ataques a la salud continúan llevando el sistema de salud de Sudán al borde del abismo, que han herido y matado a pacientes y trabajadores de la salud y dañado las instalaciones", añade el comunicado de alerta publicado en redes sociales.