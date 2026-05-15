Chad rechaza las acusaciones de la ONU sobre la muerte de civiles en un bombardeo en Nigeria

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby (archivo) - PRESIDENCIA DE CHAD - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chad han rechazado las acusaciones de Naciones Unidas sobre la supuesta muerte de decenas de civiles en bombardeos perpetrados contra presuntos objetivos del grupo terrorista Boko Haram en las costas nigerianas del lago Chad, antes de prometer una investigación "transparente".

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno chadiano, Gassim Chérif Mahamat, ha lamentado las "graves" acusaciones vertidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y ha resaltado que estas afirmaciones "buscan desacreditar al Ejército de Chad".

"Tenemos un Ejército que siempre ha sido profesional y que está en primera línea en la lucha contra el terrorismo en el Sahel y en la cuenca del lago Chad", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que "no hay prueba formal alguna que corrobore estas acusaciones" sobre la muerte de civiles en un ataque de Yamena.

"Chad está dispuesto, en un espíritu de transparencia, a llevar a cabo investigaciones", ha subrayado, antes de defender la labor de las fuerzas del país africano en su lucha contra "la nebulosa de Boko Haram" y reiterar que tanto la población como los militares "pagan un precio" por las acciones del grupo yihadista.

Turk reclamó el miércoles investigaciones "independientes e imparciales" en torno a sendos bombardeos ejecutados en los últimos días por los ejércitos de Nigeria y Chad contra supuestos objetivos terroristas, ataques que habrían dejado más de un centenar de muertos y heridos.

El primero de ellos, perpetrado por el Ejército nigeriano contra un mercado en Zamfara (norte), habría dejado más de un centenar de muertos, si bien el portavoz de las Fuerzas Armadas de Nigeria, Michael Onoja, ha salido igualmente al paso de estas afirmaciones "engañosas" y estas cifras "no verificadas" tras "una operación contra una reunión de destacados líderes terroristas en Tumfa".

"La operación consistió en un ataque aéreo, cuya naturaleza impide un recuento inmediato y preciso de las bajas sobre el terreno", ha reiterado en un comunicado, en el que ha defendido que "la posición oficial sigue siendo que numerosos terroristas fueron neutralizados".

En este sentido, ha rechazado "las acusaciones sobre víctimas que están siendo difundidas desde algunos sectores, incluidas algunas organizaciones internacionales de Derechos Humanos", entre ellas Amnistía Internacional, antes de reiterar que "el objetivo era una estructura terrorista confirmada, ocupada exclusivamente por actores armados no estatales que suponían una amenaza directa y activa a los civiles".

"Las Fuerzas Armadas de Nigeria operan en todo momento bajo estrictas reglas de combate, en pleno cumplimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo la distinción, la proporcionalidad y la precaución en los ataques", ha señalado Onoja, quien ha asegurado que "los civiles nunca son objetivo" y que "se adoptan todas las medidas operacionales necesarias para evitar daños a la población civil".