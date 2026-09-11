Chile cumple 53 años del golpe de Estado contra Allende sin homenaje por primera vez en democracia

Marcha en recuerdo del golpe de Estado contra el presidente de Chile Salvador Allende, perpetrado en 1973 - Sebastian Silva / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha reclamado este viernes a sus conciudadanos "mirar al futuro", cuando se cumplen 53 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende y que dio lugar a 17 años de dictadura militar, siendo la primera vez en democracia que un ejecutivo no conmemora tal acontecimiento.

En declaraciones a la prensa desde Corral, en la región de Los Ríos, el mandatario ha justificado la decisión de no celebrar ningún acto alegando que su deber es "velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos" y "estar junto a (sus) compatriotas". "Qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos", ha considerado.

El mandatario, que llegó a la Casa de la Moneda el pasado marzo representando la vuelta de la ultraderecha pinochetista al poder, ha incidido en que no puede borrar el pasado. "La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones. Es muy probable que aquí mismo en Corral haya sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años. Y así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación", ha señalado.

Kast ha pronunciado estas palabras en una jornada inédita para el país desde el regreso de la democracia en 1990, habida cuenta que la agenda del Ejecutivo no contempla ningún acto de conmemoración a las víctimas, ni un discurso a la nación, rompiendo así con la tradición de los gobiernos democráticos hasta la fecha.

Mientras, su predecesor, Gabriel Boric, se ha acercado al Cementerio General de Santiago de Chile, donde permanecen los restos del propio Allende y otras figuras clave de la política, la cultura y la historia del país.

Desde allí, ha coincidido con Kast en que "la historia no la pueden borrar", si bien ha defendido que hay que recordarla a las generaciones más jóvenes: "Es importante jamás olvidar", ha dicho.

Boric, que ha descartado "entrar en polémica" sobre la decisión del actual presidente, ha destacado que el homenaje es a "un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, las instituciones, al pueblo del Chile para que no ocurriera más sangre", así como a las víctimas de 17 años de "oscuridad" y "los que lucharon, levantaron la alegría en medio del dolor y la desesperanza".