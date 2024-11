China condena la decisión de EEUU sobre el uso de armamento contra Rusia y reivindica una solución pacífica

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han condenado este lunes a la decisión de Estados Unidos de autorizar a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance para atacar territorio ruso y han insistido en la importancia de lograr una solución al conflicto por la vía pacífica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, ha indicado que un alto el fuego y una solución diplomática "responde a los intereses de todos los países" y ha reiterado que la posición de Pekín ha sido clara desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania hace ya casi tres años.

"La posición de China sobre el tema de Ucrania siempre ha sido clara. (...) La prioridad es aplacar la situación lo antes posible", ha dicho durante una rueda de prensa, según han recogido varios medios de comunicación del gigante asiático.

"China siempre ha alentado y apoyado todos los esfuerzos para promover una solución pacífica de la crisis y está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en la solución política de la crisis ucraniana", ha zanjado.

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen los ATACMS sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times' y 'The Washington Post', han informado de un cambio en dicha doctrina.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no ha confirmado estas informaciones de momento, pero sí se ha referido a la noticia. "Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas accioes, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán", ha recalcado.