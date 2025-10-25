China denuncia la condena a más de siete años de cárcel de un general taiwanés por conspiración

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Chen Binhua, ha condenado la represión del Gobierno taiwanés contra los ciudadanos que apoyan la "reunificación nacional" después de que un oficial del Ejército retirado haya sido sentenciado a siete años y medio de prisión por conspirar con el Gobierno chino.

"La implacable persecución de las autoridades del PPD (Partido Progresista Democrático) contra la disidencia política se basa en su naturaleza separatista y en la búsqueda de la 'independencia de Taiwán', con el objetivo de servir a los intereses propios del partido", ha indicado el portavoz chino.

Un tribunal de Taiwán declaró culpables este jueves al teniente general del Ejército, Kao An Kuo, a su pareja y a otros cuatro acusados por crear una organización con la que buscaban "establecer un régimen interino" en la isla para facilitar su anexión a China, asegura el auto recogido por la agencia de noticias taiwanesa CNA.

Kao sería el cabecilla de la operación que, según la Justicia, también incluiría cuestiones bélicas como planes de combate y el reclutamiento de personal militar tanto en activo como retirado. Un plan apoyado por la autoridades continentales en virtud de la ayuda financiera y las instrucciones que fueron entregadas al militar y su pareja en varios viajes realizados a China.

El tribunal ha confiscado 92.200 dólares (80.000 euros) y 294.700 yuanes (35.000 euros) en "ganancias delictivas" de la pareja taiwanesa que habrían servido entre otras cosas para producir vídeos antigubernamentales y de propaganda.

De esta manera, China ha centrado sus críticas en la organización política gobernante, el Partido Progresista Democrático (PPD), por utilizar la "fuerza judicial" para "reprimir y perseguir a patriotas" que "defienden la reunificación nacional".

El portavoz chino ha hecho un llamamiento a los habitantes de la isla a "oponerse al abuso de poder" y ha defendido que las autoridades taiwanesas serán sometidas a sanciones si continúan siendo "peones de las fuerzas separatistas". "Serán juzgados por la historia".

Este mes de julio, los habitantes de Taiwán rechazaron la expulsión de 24 diputados del Kuomintang --principal actor político afín a China-- en una votación con amplia mayoría.