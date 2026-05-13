China y Pakistán abordan el conflicto en Irán a pocas horas de la llegada de Trump a Pekín

Archivo - Encuentro en Pekín entre los ministros de Exteriores de China y Pakistán, Wang Yi (derecha) e Ishaq Dar (izquierda), respectivamente, el 31 de marzo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Cai Yang - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de China y Pakistán, Wang Yi e Ishaq Dar, respectivamente, han mantenido en las últimas horas una conversación telefónica para abordar sus lazos bilaterales y el conflicto en Irán, a pocas horas de la llegada a Pekín del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Wang ha aprovechado la conversación para destacar los esfuerzos de mediación de Islamabad para sacar adelante un diálogo entre Washington y Teherán, incluido un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, al tiempo que ha reiterado la "posición de principios" del gigante asiático ante el conflicto en Oriente Próximo.

Así, la cartera de Exteriores china ha señalado en un comunicado que Wang "ha expresado el deseo de que Pakistán mantenga su postura, intensifique sus esfuerzos de mediación y contribuya a una resolución adecuada sobre la apertura del estrecho de Ormuz y la restauración de la paz regional".

"China seguirá apoyando los esfuerzos de mediación de Pakistán y hará sus propias contribuciones a tal fin", ha manifestado, una línea respaldada por Dar, quien ha subrayado "la importancia de continuar hacia un alto el fuego duradero y garantizar el paso normal a través del estrecho de Ormuz", según el Ministerio de Exteriores de Pakistán.

En este sentido, Islamabad ha reseñado que los dos ministros "intercambiaron en profundidad sus visiones sobre los recientes acontecimientos regionales y los esfuerzos de Pakistán para facilitar las interacciones entre Irán y Estados Unidos, destinados a promover una paz y una estabilidad sostenidas en la región y más allá".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.