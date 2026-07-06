China realiza un ensayo con un misil estratégico desde un submarino en aguas del Pacífico

Archivo - Soldados del Ejército Popular de Liberación posan frente al Museo Nacional de China, en la plaza de Tiananmen. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de China ha informado este lunes de que ha realizado un ensayo con un misil estratégico lanzado desde un submarino en aguas del Pacífico, una maniobra militar que ha levantado las críticas de vecinos como Japón o Australia.

La Armada del Ejército Popular de Liberación chino realizó el lanzamiento con éxito de "un misil estratégico con una ojiva simulada hacia aguas internacionales del océano Pacífico" a las 12:01 horas (6:01 horas de España), ha informado la agencia de noticias Xinhua, que detalla que el misil impactó con precisión sobre las aguas designadas.

Según indica la Armada china, el ejercicio militar forma parte de sus actividades rutinarias de entrenamiento anual y los países afectados fueron notificados con antelación, insistiendo en todo momento en que cumple con el Derecho Internacional y la práctica internacional, y no está dirigido contra ningún país.

CRÍTICAS DE JAPÓN Y AUSTRALIA

En todo caso, las autoridades de países vecinos como Japón han transmitido su "preocupación" con el ensayo balístico. "Japón expresó su profunda preocupación por el aumento de la actividad militar de China y solicitó enérgicamente que China reconsiderara dicho lanzamiento para garantizar que el entrenamiento con misiles balísticos no amenace la seguridad de Japón, por ejemplo, atravesando el espacio aéreo japonés", ha indicado la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, en un mensaje difundido en redes sociales.

Tokio ha indicado así que el Ministerio de Defensa mantendrá un estado de "máxima vigilancia y monitoreo" de la situación mientras que el Ejecutivo ha pedido colaboración entre ministerios y organismos "para garantizar la seguridad del espacio aéreo y las aguas jurisdiccionales" de Japón.

Por su lado, Australia ha criticado que el ensayo amenaza con la "desestabilizar la región". Así, aunque la ministra de Exteriores, Penny Wong, ha confirmado que Pekín informó de los movimientos, ha dicho que la iniciativa carece de "la transparencia y la tranquilidad" que esperan los países vecinos del Pacífico.

"Las acciones desestabilizadoras pueden dar lugar a errores de cálculo y conducir a situaciones a las que no queremos llegar. Creo que China es consciente de la postura de Australia", ha asegurado en declaraciones a la cadena de televisión ABC.

En este sentido, ha denunciado que el test militar chino va contra el objetivo de que el Pacífico "sea un océano de paz".

En la misma línea, el ministro de Defensa y vice primer ministro, Richard Marles, ha indicado que el misil es de largo alcance y reiterado la "preocupación" de Australia por "cualquier acción que socave la estabilidad, la paz y la seguridad del Pacífico". "Estamos plenamente comprometidos con la declaración Océanos de Paz, adoptada por el Foro de las Islas del Pacífico el año pasado, y nuestro principal objetivo, nuestra principal preocupación, es mantener la paz y la seguridad en el Pacífico", ha añadido.