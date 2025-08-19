Chipre envía un barco con 1.200 toneladas de ayuda a Gaza

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de palestinos tras recibir ayuda en la Franja de Gaza. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un barco con 1.200 toneladas de ayuda ha partido este martes por la mañana del puerto de la ciudad de Limasol, en Chipre, con desatino a la Franja de Gaza a medida que aumentan los esfuerzos por parte de la comunidad internacional de hacer llegar asistencia a los palestinos mientras avanza la ofensiva israelí, que se ha saldado ya con más de 62.000 muertos.

El Ministerio de Exteriores de Chipre ha explicado en un comunicado que los productos "tan necesarios" serán primero trasladados al puerto israelí de Ashdod, desde el cual serán clasificados y posteriormente trasladados a la Franja de Gaza, donde la organización World Central Kitchen (WCK), que se encargará de su distribución.

Asimismo, ha indicado que la ayuda consiste, fundamentalmente, de alimentos para niños y bebés, así como harina, pasta y comida enlatada. Unas 700 toneladas han sido donadas por el Gobierno de Chipre, mientras que otras 500 han sido costeadas por el de Malta, con la ayuda de otras organizaciones internacionales.

Desde que comenzó la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Chipre se ha posicionado como un centro logístico para las operaciones humanitarias con destino Gaza.