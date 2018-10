CIA.- La OTAN desmiente al Gobierno portugués sobre los vuelos de la CIA en su territorio

Actualizado 28/02/2007 17:58:43 CET

LISBOA, 28 Feb. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -

El secretario general de la OTAN, Jaap de Joop Scheffer, desmintió las alegaciones del ministro de Exteriores portugués, Luis Amado, según las cuales siete vuelos que pasaron por Portugal desde y hacia la base de Estados Unidos en Guantánamo fueron realizados "bajo el amparo" de la ONU, en una carta dirigida a la Eurodiputada socialista Ana Gomes, divulgada hoy en 'Diario de Noticias'.

El jefe de la diplomacia portuguesa afirmó en varias ocasiones que el Gobierno reconocía que siete vuelos militares norteamericanos desde y hacia Guantánamo habían pasado por Portugal, pero aseguró que se habían efectuado en el marco de la operación 'Libertad duradera' en Afganistán, la cual, por su parte, se desarrollaba "bajo el amparo de la OTAN y de la ONU".

La eurodiputada socialista, la mayor crítica con la colaboración prestada por el Gobierno portugués a la Comisión Temporal del Parlamento Europeo que investiga los vuelos de la CIA, decidió confirmar la información facilitada por el Gobierno portugués preguntándole a los secretarios generales de las referidas organizaciones.

La respuesta de Joop Scheffer fue clara: "Los únicos vuelos actualmente tripulados y operados por la OTAN son los de nuestro escuadrón AWACS". "Estos aviones no vuelan ni volaron a la bahía de Guantánamo. La OTAN, como organización, no tiene ningún papel de coordinación en proveer autorizaciones para otros vuelos", añadió. El resultado, según la propia Ana Gomes, fue claro. "Luis Amado no dijo la verdad" e "indujo a un error a la Asamblea de la República, a la comisión temporal del Parlamento Europeo y a la opinión pública nacional", dice la misiva enviada por la eurodiputada al presidente del Parlamento luso para notificarle el resultado de sus investigaciones.

El informe final del Parlamento europeo indica que Portugal, desde julio de 2003, durante el Gobierno del actual presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, permitió escalas de aviones militares estadounidenses sospechosos en el aeropuerto de Oporto, en el norte del país, y en el archipiélago atlántico de Azores, a mitad de camino entre Europa y Estados Unidos Unidos, donde está la base norteamericana de Lajes.

En Portugal, los antecedentes se remontan a julio de 2003 cuando, según Ana Gomes, el entonces jefe de la diplomacia lusa, Antonio Martins da Cruza entregó una carta secreta al líder libio Muammar Gadafi, a la que la comisión tuvo acceso. El contenido de la misma daba a entender que "se trataba de hacer un favor a (el presidente de Estados Unidos) George Bush, a (el primer ministro británico) Tony Blair y a (el ex primer ministro italiano, Silvio) Berlusconi, en ese momento jefe del Gobierno italiano".

La eurodiputada recuerda que a partir de noviembre de 2003 comienzan los vuelos de la CIA a Libia, en un momento en el que Gadafí quería acabar con las malas relaciones del pasado con esos tres países, Estados Unidos, Reino Unido e Italia.

Ante la falta de colaboración de Gobierno presidido por el socialista José Sócrates, Ana Gomes optó por presentar ante el Fiscal General de la República, Antonio Pinto Monteiro, documentos "con indicios relevantes" para iniciar una investigación judicial sobre los supuestos vuelos ilegales de la CIA de transporte de prisioneros.

El Ministerio público admitió los documentos y abrió una investigación, en la que deberá aclarar si la base de Lajes sirvió como un centro de detención ilegal estadounidense en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Ana Gomes siempre lamentó que, desde el inicio de la investigación por el Parlamento Europeo, en diciembre de 2005, el Gobierno portugués no hubiese colaborado. "Siempre recibí respuestas evasivas", asegura la eurodiputada.