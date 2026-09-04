El CICR confirma el traslado a Líbano de cinco personas liberadas por Israel

Archivo - Sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza (archivo) - Christiane Oelrich/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha confirmado este viernes que ha facilitado el traslado a Líbano de cinco personas liberadas por las autoridades de Israel, un día después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciara la liberación de estas personas, detenidas en el sur de Líbano.

"El CICR facilitó, tras la solicitud de las partes pertinentes, la transferencia a Líbano de cinco personas liberadas de la detención israelí", ha dicho el organismo en un comunicado, en el que ha detallado que una persona fue trasladada el jueves, mientras que otras cuatro lo han sido durante la jornada, en todos los casos "con pleno respeto a su seguridad y dignidad".

Así, ha resaltado que "el papel del CICR en esta operación fue de carácter estrictamente humanitario, como intermediario neutral entre Israel y Líbano", al tiempo que ha explicado que el organismo mantiene "un diálogo bilateral y confidencial con las autoridades pertinentes para atender cuestiones relacionadas con las personas detenidas, fallecidas o desaparecidas en contextos de conflicto armado".

"Muchas familias en Líbano siguen esperando respuestas sobre lo ocurrido a sus seres queridos, quienes pueden estar detenidos, fallecidos o dados por desaparecidos", ha dicho, antes de apuntar que continúa trabajando para averiguar el paradero de estas personas. "Asimismo, estamos preparados para actuar como intermediario neutral en operaciones humanitarias futuras siempre que las partes lleguen a un acuerdo", ha añadido.

"Desde octubre de 2023, el CICR no ha tenido acceso a los detenidos en lugares de detención en Israel, como los ciudadanos de Líbano", ha lamentado el CICR, que ha reiterado su petición para "recibir información sobre detenidos en contextos de conflicto armado y de que se le dé acceso a ello" y ha añadido que continúa en contacto con Israel "para reanudar de manera inmediata su labor en el ámbito de la detención".

Netanyahu afirmó el jueves que estas cinco personas iban a ser liberadas después de que se determinara en los interrogatorios que "son civiles". "No estaban involucrados en terrorismo y no hay motivo para continuar manteniéndolos en Israel", sostuvo la oficina de Netanyahu, que enmarcó este paso en las negociaciones con Líbano.

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.