Cientos de judíos ultraortodoxos bloquean una carretera de Israel para protestar contra su reclutamiento

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de judíos ultraortodoxos han bloqueado este miércoles una carretera de Tel Aviv frente a un centro de reclutamiento del Ejército de Israel para protestar contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a sumarse al servicio militar obligatorio, del que antes estaban exentos por cuestiones religiosas.

Todos ellos se han aglomerado en una vía frente a la base militar de Tel Hashomer, en el distrito de Tel Aviv, donde se han registrado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que han acudido a la zona para sofocar estas manifestaciones.

Las protestas han tenido lugar después de que las Fuerzas Armadas hayan vuelto a emitir órdenes de reclutamiento contra miles de ultraortodoxos adolescentes que no se presentaron en los centros estipulados tras una primera notificación, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

La Facción Jerusalén, un grupo extremista haredí formado por unos 60.000 miembros, es considerada una de las facciones de esta comunidad más conservadora y, generalmente, se manifiesta contra el reclutamiento de los estudiantes de la yeshiva.

Las autoridades llevan meses tratando de reclutar a estos jóvenes, especialmente después de que la Justicia fallara a favor de esta medida al considerar que no existen motivos legales sólidos que sostengan décadas de exenciones al reclutamiento de los miembros de estas comunidades.