Cinco heridos en un incendio provocado por los restos de un misil en una zona comercial de Abu Dabi

Archivo - Puerto Califa en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han resultado heridas como consecuencia de un incendio declarado este sábado por la mañana en una zona comercial de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y que ha sido provocado por los restos de un misil, en medio de los ataques iraníes contra varios países del Golfo como represalia por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace un mes.

"Las autoridades confirman que cinco personas de nacionalidad india han sufrido lesiones de moderadas a leves por el incidente", ha informado la oficina de medios de Abu Dabi este sábado.

El incendio ha sido provocado por los restos de un misil interceptado por los sistemas antiaéreos emiratíes, que han caído sobre la Zona Económica Califa Abu Dabi, cerca del puerto Califa, al sur de la capital emiratí.

Aunque las autoridades emiratíes no han mencionado la autoría del ataque, éste se produce en medio del lanzamiento de cohetes desde Irán contra varios países del Golfo como represalia por la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El Ministerio de Defensa de EAU anunció este viernes la intercepción de seis misiles balísticos y nueve drones de origen iraní, y ha elevado a más 2.200 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra,