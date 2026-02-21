Cinco migrantes muertos y una veintena de desaparecidos tras un naufragio en Grecia

Archivo - Embarcación de la Guardia Costera griega (archivo) - Europa Press/Contacto/Eurokinissi - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y una veintena más están desaparecidas tras un naufragio ocurrido a unas 15 millas al sur de la isla de Creta. La embarcación de los migrantes volcó durante un intento de rescate.

Unos 50 migrantes se desplazaban en una embarcación de madera y lanzaron un mensaje de auxilio en medio de una violenta tormenta con olas de 2,5 metros de altura y vientos de 6 en la escala de Beaufort (39-49 kilómetros por hora), según fuentes de la televisión pública griega, ERT.

Un buque mercante de bandera panameña se aproximó a la embarcación y cuando lanzó las escalas para el rescate los pasajeros se lanzaron repentinamente sobre uno de los lados y provocaron un vuelco. Una veintena de migrantes pudieron subir al buque panameño.

Buques de la Guardia Costera griega y de la agencia europea FRONTEX recuperaron tres cuerpos sin vida en un primer momento y dos más poco más tarde. Continúa la búsqueda en la zona con la colaboración de otras embarcaciones mercantes, un helicóptero y aparatos de la Fuerza Aérea griega. Una fragata griega se dirige también a la zona.

La Guardia Costera habría detectado una segunda embarcación con otros 40 migrantes en esa misma zona y ya hay una operación de rescate en marcha. Los inmigrantes serán trasladados a Heraclión.