Cinco personas, entre ellas niños, muertas en un accidente de tráfico en Kostroma (Rusia)

Archivo - Bandera de Rusia - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, entre ellas varios menores de edad, han muerto este sábado en un accidente de tráfico en el distrito de Kady, en la región de Kostroma, en el noroeste de Rusia.

"El accidente ha ocurrido cerca de la localidad de Dudino. Según los informes preliminares, un Niva y un camión de carga han colisionado en la carretera. Cinco personas, entre ellas menores de edad, han perdido la vida", ha informado el Ministerio del Interior ruso en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De esta manera, las autoridades locales ya están trabajando sobre el lugar de los hechos para esclarecer y dar más detalles sobre lo sucedido, según ha confirmado la policía local.