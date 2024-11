Un ciudadano chino se declara culpable por realizar una pintada en el polémico santuario japonés de Yasukuni

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano chino residente en Japón se ha declarado este viernes culpable de ensuciar con una pintada el santuario japonés de Yasukuni, que alberga los restos mortales de criminales de guerra durante la II Guerra Mundial, en un acción de protesta contra el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear japonesa de Fukushima.

El ciudadano chino ha sido identificado como Jiang Zhuojun, de 29 años de edad, grabado en vídeo mientras parecía orinar sobre un pilar de piedra del santuario antes de escribir sobre la roca la palabra "retrete" con pintura roja.

El acusado ha asegurado durante su admisión que su protesta no tenía nada que ver con la guerra y que en realidad iba dirigido contra el vertido de agua tratada de la central nuclear, un protocolo de limpieza tras la catástrofe del terremoto y el tsunami de 2011 que China denuncia como un acto de contaminación a pesar de las garantías al respecto ofrecidas por el Gobierno japonés.

Jiang, residente en Japón desde hace once años, según el sumario recogido por el 'Japan Times', ha llegado a asegurar que no tenía ni idea de la existencia del santuario hasta que lo visitó el pasado mes de mayo y que no tenía "interés alguno" en la historia de conflictos entre ambos países.

"Yo solo quiero proteger el mar. No albergo ningún tipo de animadversión hacia el santuario", ha manifestado el acusado.