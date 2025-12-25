El CNE declara Asfura ganador de las presidenciales en Honduras

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha declarado a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre.

"Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE, declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras, por el período de cuatro años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano: Nasry Juan Asfura Zablah", reza una declaración emitida por el CNE.

El aspirante respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha recabado 1.479.748 votos, según recoge en su nota el ente electoral tras un escrutinio del 97,86 por ciento.

El documento, que recoge asimismo los nombres de los 20 diputados electos del Parlamento del país centroamericano, ha sido firmado por la secretaria del CNE y los tres consejeros del ente, incluida su presidenta, Ana Paola Hall, y en medio de las denuncias de fraude electoral emitidas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, así como por los represetantes de la formación oficialista LIBRE.

En este sentido, el CNE ha señalado en su escrito que "los procedimientos de impugnación o revisión no deben ni impedir la proclamación de resultados existiendo ya un 98,18 por ciento de datos procesados en el nivel electivo presidencial, ni convertirse en excusa de reabrir o repetir el proceso cuyo nivel electivo presidencial cuenta con comprobada imposibilidad matemática de revertir el resultado".

Así las cosas, los resultados "que arroja el sistema" dan la victoria a Asfura, con un 40,27 por ciento de los votos, por delante de Nasralla, que obtiene un 39,53 por ciento y de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, que cosecha un 19,19 por ciento.

Tras la publicación del texto, Asfura ha agradecido en su cuenta de la red social X "la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones" y ha asegurado que está "preparado para gobernar".

Por su parte, Nasralla ha afirmado ante la cadena de televisión hondureña HCH que la declaración presidencial "es ilegal". "No sé cómo la van a dar y desconozco, ¿quién la está dando? Yo no (la) acepto y publiqué un par de ejemplos en las redes (sociales) de las formas en que las actas fueron violadas", ha señalado antes de agregar que "había un algoritmo donde siempre se le ponía la cifra más alta al Partido Nacional".

La declaración de Asfura como presidente electo de Honduras llega 24 días después de celebrarse los comicios y tras producirse varias interrupciones en el escrutinio.

En este contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha difundido un comunicado en el que afirma que "nota de la declaración de resultados" del CNE mientras que "sigue de cerca los acontecimientos en Honduras".

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha afirmado en la misma nota que "es consciente de las dificultades experimentadas durante el proceso electoral, reconoce el trabajo realizado por las instituciones hondureñas y lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía".

Así, ha señalado que la Misión de Observación Electoral de la OEA continúa desplegada en el país centroamericano, "realizando su labor de manera profesional e independiente" y ha anunciado que "emitirá en los próximos días un informe con sus hallazgos y recomendaciones".

Con todo, se ha mostrado abierta a colaborar con las autoridades hondureñas para "apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño".