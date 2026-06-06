La coalición 'Escudo de las Américas' reitera su apoyo a Bolivia ante los bloqueos y protestas

Archivo - El secretario de Estado Marco Rubio da la bienvenida al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, al Departamento de Estado el 31 de octubre de 2025. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los países miembros de la coalición'Escudo de las Américas' han emitido este viernes una declaración conjunta en la que han expresado su "firme respaldo" a la institucionalidad democrática en Bolivia y han condenado los intentos desestabilizadores "que amenazan la paz social" del estado.

"Apoyamos al Gobierno democrático de (el presidente, Rodrigo) Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia mediante cínicos esfuerzos para impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales al pueblo boliviano a través de falsos bloqueos de carreteras", reza el comunicado presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que insiste en que "la anarquía no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas de dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos".

En el mismo documento, los Estados miembros han hecho un llamamiento urgente al cese de las hostilidades y los bloqueos de carreteras que amenazan actualmente el país, instando a todos los actores a encauzar sus demandas a través del diálogo y el respeto constitucional, tachando de "criminales" a quienes apoyan las protestas.

"Quienes financian estas protestas con dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional deben rendir cuentas. Quienes tienen quejas legítimas deben aprovechar la disposición del Gobierno al diálogo y denunciar a quienes abusan de sus causas para recuperar el poder", han denunciado.

El pronunciamiento internacional se produce en un momento de máxima tensión en Bolivia donde el Gobierno estadounidense ha rechazado en gran medida cualquier intento de subvertir el orden constitucional, al mismo tiempo que ha acelerado, junto a otros países latinoamericanos, el envío de ayuda humanitaria de emergencia para contrarrestar el desabastecimiento generalizado.

Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, no ha descartado recurrir a la declaración del estado de excepción si persisten los bloqueos de carreteras y las protestas que "asfixian" la economía del país desde hace semanas. El mandatario ha advertido que la medida constitucional se mantendrá como última opción para garantizar los servicios básicos, el libre tránsito y el suministro de combustibles.