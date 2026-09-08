La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí denuncia 73 heridos en ataques hutíes contra su territorio

Archivo - Lanzamiento de un dron por parte de las milicias hutíes de Yemen - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha advertido este martes que "tomará todas las medidas y acciones necesarias" para "neutralizar" a los rebeldes hutíes, a quienes ha acusado de iniciar una escalada con ataques contra "objetivos civiles y económicos" y de herir a "73 civiles, incluyendo mujeres y niños", en ofensivas recientes, después de que las autoridades hutíes hayan denunciado la muerte de al menos siete personas en ataques de la coalición contra la principal prisión de la gobernación de Al Jauf.

"La escalada de la milicia terrorista hutí y sus intentos de atacar al Reino, sus bienes nacionales, sus ciudadanos y residentes en su territorio constituyen una peligrosa escalada que confirma la hostilidad e irresponsabilidad de esta milicia terrorista", ha afirmado el portavoz oficial de las fuerzas de la citada coalición, el Turki al Maliki, en un comunicado difundido en redes.

En él, ha alertado de que los últimos ataques hutíes contra Arabia Saudí "han tenido como objetivo objetivos civiles y económicos en las ciudades de Abha, Jamis Mushait, Jizán y Najrán, causando heridas a 73 civiles, incluyendo mujeres y niños".

Esto, ha advertido, "constituye una flagrante violación de la soberanía del Reino y una amenaza directa a la seguridad de sus ciudadanos y residentes". Además, "dañan deliberadamente los recursos nacionales, las instalaciones y los sitios civiles del Reino, y confirman su comportamiento criminal extremista que rechaza el logro de la paz y la estabilidad en Yemen y sus vecinos árabes e islámicos", ha defendido.

Al hilo, Al Maliki ha afirmado que las fuerzas de la coalición "adoptarán todas las medidas operativas necesarias" para lograr "la preservación de los bienes nacionales" saudíes y "la seguridad de sus ciudadanos y residentes", así como para "responder a las fuentes de la amenaza y neutralizar el peligro que representa".

El portavoz de la alianza militar que lidera Riad se ha pronunciado de este modo después de que este lunes los rebeldes hutíes de Yemen denunciaran la muerte de al menos siete personas, incluido un niño, a causa de una serie de ataques perpetrados durante la jornada por las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí contra la principal prisión de la gobernación de Al Jauf.

Los enfrentamientos entre ambas partes estallaron después de que los hutíes anunciaran en julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones, tras lo que las autoridades saudíes anunciaron una misión para una alianza internacional destinada a proteger el mar Rojo de los ataques de los rebeldes contra la navegación en la zona.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.