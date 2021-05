Colombia afirma que "no hay ningún lugar cerrado" para la visita de la CIDH en el marco de las protestas

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha asegurado este viernes que "no hay ningún lugar cerrado" en el país para la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el 29 de junio, con el objetivo de verificar la violencia registrada en el marco de las protestas, en las que se han denunciado abusos policiales, asesinatos o desapariciones.

"No hay ningún lugar cerrado para que ellos puedan hacer la visita", ha señalado la también ministra de Exteriores colombiana, que ha incidido en que, para el Gobierno, lo "importante" es trabajar con la CIDH de forma "constructiva". "Estamos en un Gobierno que cree en la democracia, ha agregado.

El Gobierno colombiano ha cambiado esta semana su postura respecto a la visita de la CIDH, tras mostrarse en un principio reticente a abrir las puertas del país al organismo.

"Lo que a nosotros nos interesa es no dejar ninguna duda de que cualquier abuso de autoridad lo podemos identificar", ha justificado Ramírez, antes de referirse a las denuncias sobre desapariciones de manifestantes.

En este sentido, ha especificado que la fecha elegida, el 29 de junio, se ha establecido para que las autoridades puedan contar con información confiable sobre las denuncias vertidas en el contexto de las manifestaciones, en especial sobre la cifra de desaparecidos.

"¿Se imagina una visita de la CIDH diciendo que Colombia tiene 461 personas desaparecidas?", se ha cuestionado en una entrevista concedida a Blu Radio, donde ha especificado que Colombia no puede "bajar la guardia" y tiene que "trabajar" para que "no haya un solo caso de una persona que no se sepa su paradero".

"Tampoco que la imagen en el mundo sea la de un país que desaparece ciudadanos, porque ese no es jamás el talante de este Gobierno, ni de las entidades de control, ni de la Policía", ha añadido.

Las protestas que sacuden el país desde hace ya un mes comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo de Iván Duque, pero una vez retirada la misma las movilizaciones reclaman medidas para atajar la desigualdad en el país.