Colombia confirma que los 26 muertos en el choque entre disidencias de las FARC pertenecen a la de 'Mordisco'

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército colombiano ha confirmado que los 26 cuerpos recuperados en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, corresponden a integrantes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandadas por 'Iván Mordisco', en el marco de los combates registrado el pasado viernes con otro grupo armado, el de 'Calarcá'.

El general Ricardo Roque ha informado de que una vez recuperados los cadáveres, las fuerzas de seguridad colombianas ya han puesto en marcha el despliegue necesario para recuperar el control de la zona, que forma parte de las codiciadas rutas del narcotráfico que se disputan este tipo de organizaciones armadas.

"Es una guerra por el control de las economías ilícitas", ha señalado este lunes el comandante de la Cuarta División del Ejército en una entrevista para Blu Radio. Roque ha explicado que la región, situada en la Amazonía colombiana, cuenta con dos importantes rutas del narcotráfico hacia Perú y Brasil.

"Mientras existan estas economías, la situación seguirá siendo complicada porque las facciones manejan muchos recursos. Por eso nuestro objetivo para 2026 es atacar con mayor eficacia las estructuras narcotraficantes", ha señalado el militar.

Las disputas entre estas dos disidencias de las FARC han generado graves problemas humanitarias en las regiones más apartadas de Guaviare, con desplazamientos y confinamientos de una población, que también está sujeta, en especial lo más jóvenes, al reclutamiento forzado.

Colombia experimenta un repunte de los enfrentamientos de los grupos armados que se disputan los beneficios que reporta no solo el narcotráfico, sino el trasiego irregular de recursos naturales, tales como la madera, el oro y otros minerales y metales preciosos.

Se cumple ahora un año de la grave crisis humanitaria en la región de Catatumbo, un área fronteriza con Venezuela e históricamente abandonada por los diferentes gobiernos del país, en donde la ausencia del Estado ha permitido un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN que ha dejado un centenar de muertos y 100.000 afectados, entre personas desplazadas y recluidas.