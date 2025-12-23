Colombia utilizará drones para reactivar las fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato

Archivo - Militares colombianos intervienen en una plantación de hoja de coca en Colombia. - Europa Press/Contacto/El Tiempo - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han informado de que harán uso de drones para reactivar las fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato en el marco de las medidas puestas en marcha por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, contra los cultivos de coca.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, ha confirmado que la aspersión terrestre comenzará pero será realizada mediante vehículos aéreos no tripulados en algunas zonas en las que "grupos armados ilegales están instrumentalizando a los campesinos para sembrar hoja de coca", una fumigación que podría comenzar esta misma semana en el departamento del Cauca.

"No estamos volviendo a la aspersión aérea con glifosato, estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía Nacional, lo cual mitiga absolutamente todos los impactos que sí se daban en otra hora con la aspersión aérea", ha explicado.

El ministro ha asegurado que la fumigación se hará a un máximo de 1,5 metros de altura para controlar que el herbicida no afecte a la salud de las personas, y que estará controlada visualmente por la Policía, según informaciones de la emisora Caracol Radio.

"Lo que ustedes van a encontrar es unos drones a una altura máxima de 1,5 metros de altura sobre el dosel, es decir, sobre la planta, lo cual facilitará en 30 minutos poder cubrir hasta una hectárea de hoja de coca", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que las autoridades se encuentran a la espera de recibir el visto bueno definitivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que "se espera que llegue mañana, a más tardar" para poder así iniciar el plan piloto de aspersión aérea en el Cauca.

La aspersión con glifosato, la estrategia antidroga por la que se decantó el Gobierno colombiano en el pasado, fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015 y ha sido criticada por distintas organizaciones sociales.