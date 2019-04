Un colono israelí mata a un palestino que intentó atacarle con un cuchillo en Cisjordania

Publicado 03/04/2019 12:26:03 CET

Un alto cargo palestino pone en duda la versión israelí y pide una investigación de los hechos

NABLÚS (CISJORDANIA), 3 Abr. (Reuters/EP) -

Un palestino ha muerto este martes por los disparos realizados por un colono israelí al que ha intentado atacar con un cuchillo cuando circulaba en su vehículo por una intersección en Cisjordania, según han informado las Fuerzas de Defensa israelíes y un testigo de los hechos.

Un alto cargo de seguridad palestino ha puesto en duda la versión israelí del incidente registrado en la intersección de Hawara, cerca de Nablús, en Cisjordania, y ha asegurado que el hombre abatido solo estaba intentando cruzar la vía.

Cisjordania, uno de los territorios con los que los palestinos aspiran a construir su futuro estado, ha experimentado un aumento de los ataques callejeros contra colonos y militares israelíes desde el fracaso de las últimas conversaciones de paz en 2014. Los palestinos mantienen que la respuesta armada israelí es excesiva frente a estos incidentes.

"Un terrorista ha sido abatido y neutralizado por un civil después de que intentara llevar a cabo un ataque con cuchillo", han afirmado en su cuenta de Twitter las Fuerzas de Defensa de Israel.

Yehoshua Sherman, un colono de Cisjordania, ha contado a Israel Radio que estaba circulando en su vehículo con su hija a velocidad moderada por la intersección cuando un palestino ha atacado su coche. "Ha saltado hacia mí con un cuchillo, intentando abrir las puertas", ha relatado Sherman.

"He cogido mi pistola, he bajado la ventanilla y le he disparado desde dentro del coche", ha asegurado. Un segundo conductor ha disparado contra el palestino y le ha alcanzado, según ha contado Sherman.

El hospital israelí de Beilinson ha dicho que recibió a un hombre con heridas de bala que ha muerto. Un responsable de los servicios de seguridad palestinos ha puesto en duda la versión israelí de los hechos y ha asegurado que el palestino abatido solo intentaba cruzar la intersección.

El Ministerio de Sanidad palestino ha dicho que otro palestino ha resultado herido en el incidente aunque no ha ofrecido más detalles sobre su estado de salud. Ante la pregunta de si tienen constancia de una segunda víctima en el incidente, las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido que no tienen nada que añadir a su declaración inicial.

Ghassan Daghlas, un alto cargo en el Gobierno local de Nablús, ha reclamado que se investigue el incidente. "Todo el lugar y las calles están llenos de cámaras de seguridad. Las cámaras deben haberlo grabado todo", ha afirmado.

Los palestinos aspiran a formar su estado con los territorios de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este pero el proceso de paz con mediación internacional fracasó hace años y, desde entonces, Israel ha seguido construyendo asentamientos.