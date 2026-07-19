Colonos israelíes superan un control militar en su marcha para recolonizar la Franja de Gaza

Archivo - Colonos israelíes (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de activistas por la colonización acompañados por ministros del gobernante partido Likud han superado un primer control militar en su marcha hacia el territorio de la Franja de Gaza, al que pretenden acceder para retomar la colonización del enclave palestino, sin presencia israelí civil desde 2005.

El ministro de Economía israelí, Nir Barkat, acompañaba a los activistas israelíes cuando han superado un control de las Fuerzas Armadas israelíes para penetrar en la zona militar restringida que rodea la Franja con la intención de llegar al antiguo asentamiento de Gush Katif.

La llamada Marcha de los Millares organizada por el grupo de colonización Nachala ha superado el control sin apenas resistencia de los militares desplegados pese a que la zona ha sido declarada como restringida hasta la mañana del lunes precisamente en respuesta a la marcha.

Fuentes militares han confirmado a 'The Times of Israel' que no se ha emitido permiso alguno a estos activistas para entrar en la zona militar restringida, aún territorio de Israel, aunque cerca de la frontera de la Franja de Gaza.