El Gobierno completa la normalización con Siria con el nombramiento del primer embajador desde 2012

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una reunión con el líder de Siria, Ahmed al Shara - Ministerio de Asuntos Exteriores - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Antonio González-Zavala como nuevo embajador en Siria, un cargo que estaba vacante desde el año 2012 como consecuencia de la guerra civil en que sumió el régimen de Bashar al Assad al país y con cuyo nombramiento viene a completarse el proceso de normalización de la relación diplomática con el nuevo gobierno que encabeza Ahmed al Shara, otrora líder de la filial de Al Qaeda en el país.

En realidad, el Gobierno no ha hecho sino elevar el rango al cargo que el diplomático había venido ejerciendo desde diciembre de 2024, cuando fue nombrado enviado especial para Siria después de que una ofensiva relámpago liderada por Hayat Tahrir al Sham, el grupo que comandaba Al Shara --conocido entonces por su nombre de guerra Mohamed al Golani-- derrocara a Al Assad.

Su nombramiento, según explicaron a Europa Press fuentes de Exteriores hace unas semanas al preguntar si el Gobierno estudiaba elevarle a embajador, buscaba "reforzar la Embajada en la nueva fase" que se abría entonces en Siria y permitir "una mayor interlocución con el gobierno de transición".

Preguntado el departamento que dirige José Manuel Albares sobre las condiciones para que volviera a haber embajador en Damasco, las fuentes indicaron que el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas estaba supeditado a los avances en el proceso de transición en el país, reiterando que el compromiso del Gobierno con "una transición política, pacífica e inclusiva es absoluto".

La decisión del Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Exteriores, se produce después de que Estados Unidos haya sacado a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, además de retirar a Hayat Tahrir al Sham del listado de organizaciones terroristas.

TRAYECTORIA DEL NUEVO EMBAJADOR

Diplomático de carrera desde 2002, González-Zavala es licenciado en Derecho y su trayectoria ha estado estrechamente vinculada a las cuestiones de seguridad y a las políticas de cooperación para el desarrollo. Con anterioridad ha sido embajador en Guinea-Bissau además de embajador en misión especial para el Sahel.

En la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dirigió el Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe y Asia. Además, ha sido consejero político en la Embajada en México, además de ocupar la segunda jefatura en las embajadas en Senegal, Libia, Irak y Afganistán. También ha ejercido de cónsul general en Quito y Lagos, así como cónsul general en funciones en Argel y Jerusalén.

La Embajada española en Damasco había estado comandada por un encargado de negocios desde 2012, cuando abandonó el país el hasta ahora último embajador español, Julio Albi. Durante su visita a la capital siria en enero de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, procedió al izado de la bandera española en la Embajada, además de condecorar a algunos de sus trabajadores por la labor realizada durante los años de guerra en Siria.