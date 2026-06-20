Comienza la movilización de militares y policías tras la declaración del estado de excepción en Bolivia

Protestas en Bolivia (archivo) - Europa Press/Contacto/Jna Press

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

A primera hora de este sábado --mediodía en España-- ha comenzado la movilización de fuerzas militares y policiales en el marco de la declaración del estado de excepción decretado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para poner fin a los bloqueos de carreteras de la oposición.

Algunos de los puntos más transitados son los puentes que comunican a con otras regiones del país a la ciudad de Cochabamba, considerada un bastión de los movimientos que impulsan las protestas.

En la capital, La Paz, la Policía se concentra en el comando de la policía en El Alto y en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), donde ya se ha activado equipo pesado para despejar las vías.

A las 07.00 horas del sábado persistían unos 40 bloqueos, solo siete menos que hace 24 horas. Los bloqueos se sitúan principalmente en los departamentos de La Paz, con 18 puntos, y Cochabamba, con 15 bloqueos. En Oruro hay cuatro y en Santa Cruz dos piquetes más, según recoge la página de tránsito de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Paz ha decretado el estado de excepción tras la firma de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), que ha anunciado ya el levantamiento de sus bloqueos, aunque persisten en la movilización y en exigir la dimisión de Paz la Federación de Campesinos Túpac Katari y otras organizaciones, consideradas afines al expresidente Evo Morales.

La huelga general indefinida y los bloqueos de carreteras comenzaron hace hoy 51 días y ahora están sostenidos por campesinos de La Paz y simpatizantes de Morales que exigen la dimisión de Paz por sus políticas conservadoras.