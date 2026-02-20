La comisaria enviada a la Junta de Paz explicará el lunes a los 27 su asistencia a Washington

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, durante la reunón de la Junta de Paz celebrada este jueves en Washington (Estados Unidos) - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, acudirá a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea que tendrá lugar este lunes en Bruselas, donde explicará sus impresiones tras haber asistido a la Junta de Paz promovida por Donald Trump en Washington, entre las críticas de algunos Estados miembro que consideran que no tenía el mandato de los Veintisiete para ello.

Según han confirmado fuentes europeas, la comisaria acudirá al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) del lunes y compartirá con los jefes diplomáticos su impresión y "las lecciones aprendidas" de esa interacción que tuvo lugar el jueves en Washington, donde acudió en calidad de observadora, pero no como miembro de la Junta de Paz.

A esta reunión de ministros de Exteriores también acudirá el Alto representante para Gaza de la Junta de Paz, el búlgaro Nickolai Mladenov, quien mantendrá un almuerzo informal con los Estados miembro para abordar de qué manera puede la Unión Europea trabajar para mejorar la situación en la Franja.

Con todo, es previsible que los ministros pongan sobre la mesa el debate por la participación de la Comisión Europea en la Junta de Paz, según han señalado esas mismas fuentes, ya que hay algunos países críticos con la decisión del Ejecutivo comunitario de acudir a un acto de este tipo sin el mandato de los Veintisiete, ya que la política exterior de la UE se fija por unanimidad entre los Estados.

Francia ha sido el país que más ha aireado su enfado con Bruselas, ya que su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha cargado en público contra la Comisión Europea esgrimiendo que Suica "nunca debería haber asistido" a la Junta de Paz porque "no había recibido un mandato del Consejo para hacerlo".

"Más allá de las cuestiones políticas legítimas planteadas por la Junta de la Paz, la Comisión debe respetar escrupulosamente el derecho europeo y el equilibrio institucional en toda circunstancia", manifestó el jefe de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

DUDAS LEGALES SOBRE LA JUNTA DE PAZ

En respuesta a las críticas de algunos Estados miembro, Bruselas ha limitado la participación de Suica asegurando que acudió en calidad de miembro del Colegio de Comisarios, pero no en representación de los Veintisiete.

La decisión, que no fue consultada con Estados miembro, según fuentes diplomáticas, tuvo lugar después de que tanto el Ejecutivo comunitario como los 27 hubieran rechazado participar en la Junta de Paz esgrimiendo "serias dudas" sobre "la compatibilidad" de la propuesta realizada por la Administración Trump con la Carta de Naciones Unidas, su gobernanza o su ámbito de actuación.

Entre las dudas se encuentran algunas relativas al formato, ya que hay más países de los que la Unión Europa esperaba, y también sobrevuelan dudas jurídicas de compatibilidad con la ONU y con el Derecho de la Unión Europea, ya que Trump ha planteado que el futuro del organismo pasa por ser permanente y mediar en otros conflictos, rol que ya ejerce Naciones Unidas.

Pese a ello, la propia comisaria defendió este jueves su rol en Washington en un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que el objetivo de la Comisión "es claro": "Acción coordinada, gobernanza responsable y resultados tangibles para el pueblo palestino".

Tras mantener reuniones en los márgenes de la Junta de Paz con los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania y Arabia Saudí, este viernes se ha encontrado con el jefe de la diplomacia de Israel, Gideon Saar, con quien ha coincidido que "el apoyo israelí es esencial" para la reconstrucción de Gaza.

SOCIALISTAS, LIBERALES Y VERDES CARGAN CONTRA SUICA

Con todo, la participación de la comisaria en la Junta de Paz de Trump ha tenido una gran contestación en el Parlamento Europeo, llevando incluso al grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales de Renew, y el grupo de Los Verdes a firmar un comunicado conjunto señalando que ha sido "un grave error de juicio" de la Comisión Europea.

"Nosotros, los líderes de los grupos S&D, Renew Europe y Verdes/ALE, desaprobamos la asistencia de Dubravka Suica, comisaria europea para el Mediterráneo, a la sesión inaugural de la Junta de Paz presidido por Donald Trump. Esto constituye un grave error de juicio desde una perspectiva institucional, jurídica y política", se lee en el texto difundido por los tres grupos.

En su opinión, la participación de la comisaria tuvo lugar "sin un mandato del Consejo de la Unión Europea (los Estados), eludiendo así los procedimientos establecidos que garantizan la unidad y el control democrático de la acción exterior de la Unión Europea".

Socialistas, liberales y verdes han advertido de que la participación de un comisario en una "iniciativa diplomática políticamente controvertida" sin un mandato definido "altera el equilibrio institucional" y corre el riesgo de "vulnerar el principio de cooperación leal entre las instituciones de la UE y los Estados miembro".

Han proseguido reivindicando que "el respeto a los Tratados es esencial", porque es "el fundamento de la credibilidad de la Unión en el exterior", además de "la razón de ser de la propia Comisión Europea".

La participación de Suica, a su juicio, ha otorgado visibilidad y legitimidad implícita a una iniciativa que "debilita la autoridad de Naciones Unidas", que sigue siendo "el marco principal para la mediación, la coordinación humanitaria y los procesos de paz reconocidos internacionalmente".

Asimismo, han sostenido que la Comisión Europea "debe someterse a un alto nivel de disciplina institucional" precisamente porque "sus actos moldean la percepción de la Unión en su conjunto".

"Por tanto, instamos a la presidenta de la Comisión Europea a que se desvincule claramente de la Junta de Paz de Trump, se abstenga de enviar cualquier observador a sus reuniones y cese cualquier forma de participación. La Comisión debe concentrar sus esfuerzos políticos y diplomáticos en un trabajo multilateral auténtico que refuerce, en lugar de fragmentar, los esfuerzos internacionales de paz", concluye el texto.

Otro de los grupos de la Eurocámara que han criticado a la Comisión ha sido La Izquierda, calificando directamente como "patético" el acto del Ejecutivo comunitario de "doblegarse ante Trump y sus planes de construir propiedades frente al mar en el cementerio de un genocidio".

"La izquierda aborrece la participación de la Comisión en la llamada 'Junta de Paz' y el nuevo régimen colonial para Gaza", ha expresado el grupo en un mensaje en redes sociales.