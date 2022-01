Concluye el despliegue del telescopio espacial Webb y comienzan los preparativos para la captura de imágenes

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, ha informado de que ha concluido el despliegue del telescopio Webb una vez terminada la extensión del segundo módulo de espejos en forma de panal de abeja.

"El último ala está ahora desplegada", ha informado la NASA a través de Twitter, con lo que termina un proceso iniciado con el lanzamiento del telescopio al espacio hace dos semanas.

A partir de ahora quedan cinco meses de alineamiento y calibración del instrumental del telescopio antes de que comience a transmitir las primeras lecturas e imágenes.

Two weeks after launch, @NASAWebb has hit its next biggest milestone: the mirrors have completed deployment and the next-generation telescope has taken its final form.



Next up for Webb? Five months of alignment and calibration before we start getting images: pic.twitter.com/BOj5O1HS37