Condenadas a cadena perpetua en Bahréin tres personas por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

Archivo - Bandera de Bahréin - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Superior de Bahréin ha condenado este martes a cadena perpetua a dos hombres y a una mujer por colaborar con la Guardia Revolucionaria Iraní a fin de llevar a cabo "actos terroristas hostiles contra el Reino de Bahréin y perjudicar sus intereses"

Así lo ha anunciado el jefe de la Fiscalía de Delitos de Terrorismo en dos comunicados recogidos por la agencia estatal bahreiní, BNA. En el primero, el fiscal ha subrayado la sentencia contra los dos varones, declarados "culpables de espionaje para la organización terrorista Guardia Revolucionaria Iraní, con la intención de perpetrar actos terroristas y hostiles contra el Reino de Bahréin y perjudicar sus intereses".

De este modo, la Justicia bahreiní ha condenado a ambos "a cadena perpetua, una multa de 10.000 dinares (22.600 euros) y la confiscación de los objetos incautados" fruto de la investigación. Segun ésta, "el primer acusado, quien huyó a la República Islámica de Irán, reclutó al segundo acusado, quien se encontraba en el Reino de Bahréin, para llevar a cabo operaciones terroristas dentro del país".

"Le encomendó el transporte, la recepción y la entrega de fondos destinados a apoyar y financiar a elementos terroristas pertenecientes a la organización, así como la vigilancia de instalaciones vitales en el Reino y la transmisión de información relacionada a la Guardia Revolucionaria Iraní y a los servicios de inteligencia iraníes, a petición de estos, en preparación para atacar dichas instalaciones", reza la nota.

Paralelamente, el propio jefe de la Fiscalía de Delitos de Terrorismo ha comunicado también la sentencia contra una mujer "imputada por buscar y comunicarse con la organización terrorista Guardia Revolucionaria Iraní, con la intención de llevar a cabo actos terroristas hostiles" contra Bahréin y "perjudicar sus intereses".

Condenada a cadena perpetua, la acusada "confesó los cargos", según el fiscal, y declaró "que había dedicado su cuenta en una red social a ayudar a quienes atacaban al Reino de Bahréin publicando fotos y coordenadas de varios sitios vitales, acompañadas de declaraciones que indicaban la posibilidad de atacarlos".

"También admitió haber publicado contenido visual y fotografías de los lugares que fueron objeto de esa atroz agresión, con la intención de glorificarla, alentarla y promoverla", agrega la nota en la que el jefe de la Fiscalía afirma que las publicaciones en dicha cuenta "perjudicaban la situación militar, política y económica del Reino, además de glorificar, alentar y promover la agresión iraní".

En este contexto, la Fiscalía ha afirmado que "los intereses nacionales" de Bahréin "representan intereses supremos" a preservar y proteger, y que "solicitar asistencia de cualquier Estado extranjero" con la "intención de perjudicar la seguridad del Reino o comprometer su soberanía e integridad territorial, se considera un delito contra la seguridad del Estado y expone a su autor a responsabilidad penal".

"La Fiscalía también afirma que seguirá adoptando medidas legales firmes contra quien cometa tales actos, participe en ellos o los incite, considerándolos delitos graves que afectan la seguridad y la estabilidad del país, y cuyas penas previstas pueden llegar hasta la pena de muerte, de acuerdo con la ley", agrega con motivo de una sentencia emitida dos semanas después de otra serie de condenas a cadena perpetua a cinco personas acusadas de espiar para Irán y de colaborar con la Guardia Revolucionaria para perpetrar ataques en territorio bahreiní.

DIEZ CONDENADOS A DIEZ AÑOS DE CÁRCEL POR APOYAR ATAQUES IRANÍES

Sin embargo, no han sido los únicos fallos judiciales de la jornada en Bahréin referidos a Irán, ya que, según ha transmitido el mismo fiscal en comunicados recogidos por BNA, el Tribunal Penal Superior de Bahréin "ha condenado a diez acusados a penas de prisión de hasta 10 años y a algunos de ellos les impuso una multa de 2.000 dinares (4.500 euros)".

Todos ellos corresponden a "nueve casos relacionados con personas que apoyaron y respaldaron los ataques terroristas iraníes contra el Reino (de Bahréin), obtuvieron y difundieron información vital prohibida y fotografiaron lugares prohibidos, a raíz de los ataques terroristas iraníes contra Bahréin".

Asimismo, la corte ha ordenado "la confiscación de los bienes incautados" tras las investigaciones, así como "la deportación definitiva de tres acusados tras cumplir sus condenas".

En concreto, el comunicado del fiscal apunta a "cuentas de redes sociales daban seguimiento a cuentas que apoyaban y respaldaban los ataques terroristas iraníes contra el Reino de Bahréin, y que publicaban datos vitales y fotografiaban lugares estratégicos cuya difusión está prohibida". "El material publicado a través de esas cuentas incluía imágenes, videos y comentarios que respaldaban actos hostiles, y mostraba ubicaciones y datos vitales cuya publicación, obtención o difusión está prohibida", agrega.

"La Fiscalía afirma que la libertad de opinión y expresión está garantizada dentro del marco legal, y que el uso de las redes sociales debe ajustarse a los controles legales sin perjudicar la seguridad y la estabilidad del país", ha incidido el fiscal, antes de destacar que "publicar o difundir material que incluya apoyo o justificación de actos terroristas, divulgar datos prohibidos o fotografiar lugares donde está prohibida la fotografía, constituye un atentado contra la seguridad nacional y la paz civil".