Condenadas a cadena perpetua cinco personas en Bahréin por espiar y preparar ataques junto a Irán

Archivo - Lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance durante unas maniobras militares de Irán en 2021. - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Bahréin ha condenado este martes a cinco personas a cadena perpetua, acusados de espiar para Irán y de colaborar con la Guardia Revolucionaria para perpetrar ataques en territorio bahreiní.

Según informa la agencia estatal BNA, el Tribunal Penal Superior de Bahréin ha emitido condenas contra cinco de los acusados, dos de ellos de nacionalidad afgana, absolviendo a uno de ellos, así como ha ordenado la expulsión permanente de los condenados extranjeros.

En concreto, las autoridades les han juzgado por espionaje para la Guardia Revolucionaria Iraní, organización considerada terrorista en Bahréin, "con el fin de llevar a cabo actos terroristas y hostiles contra el Reino de Bahréin y perjudicar sus intereses".

La Fiscalía de Delitos de Terrorismo de Bahréin ha recalcado que el delito de espionaje para entidades extranjeras "es uno de los delitos más graves que afectan la seguridad nacional". "Permite a dichas entidades obtener información utilizada para llevar a cabo actos hostiles contra el país y sus intereses", ha indicado.

El caso empezó con una investigación sobre un ciudadano afgano contactado y reclutado por la Guardia Revolucionaria iraní para tareas de Inteligencia consistentes en "vigilar y fotografiar instalaciones vitales dentro del país y recopilar información sobre ellas". "El acusado vigiló una de las instalaciones estratégicas y recopiló información sobre la misma a cambio de sumas de dinero que recibió de la organización terrorista", señala Fiscalía de Delitos de Terrorismo de Bahréin, según informa la citada agencia.

Este caso se solapa con otro centrado en un ciudadano local residente en Irán que fue contactado por miembros de la Guardia Revolucionaria para "apoyar sus objetivos terroristas" contra Bahréin.

"Se le asignó la tarea de identificar agentes locales dentro del país para reclutarlos y utilizarlos en la ejecución de los planes de dicha organización. En consecuencia, logró reclutar a otros tres acusados, todos ciudadanos bahreiníes, implicados en el mismo caso", ha añadido.

Los acusados, todos condenados, tenían asignadas tareas para "dañar la seguridad e intereses del país, incluyendo la vigilancia, observación y fotografía de instalaciones estratégicas, la recopilación de información" para su entrega a las autoridades de Irán.

Según reitera la Fiscalía bahreiní, ambos casos fueron vistos en varias sesiones con "todas las garantías legales garantizadas", incluida la presencia de los abogados y su oportunidad de presentar su defensa. El caso estaba bajo secreto de sumario por lo que estaba prohibida la publicación de cualquier información relacionada con el tema.

GLORIFICAR LOS ATAQUES DE IRÁN

Este mismo martes, el Tribunal Superior de Bahréin ha emitido sentencias contra 24 personas por "glorificación de ataques terroristas iraníes" contra Bahréin, así como por la obtención y difusión de "datos vitales prohibidos", "la fotografía de lugares donde está prohibido hacerlo", así como "la difusión de noticias falsas y rumores a través de redes sociales".

En el contexto de los ataques iraníes contra los países del Golfo, el órgano de Justicia de Bahréin ha dictado penas de prisión de entre 5 y 10 años, con multas de 2.000 dinares bahreiníes, unos 4.500 euros.