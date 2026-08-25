Condenado en China a tres años de prisión el artista Gao Zhen, acusado de "difamar a héroes y mártires"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - Europa Press/Contacto/Vernon Yuen - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El reconocido artista chino Gao Zhen ha sido condenado este martes a tres años de prisión por un tribunal de la ciudad de Sanhe, en la provincia de Hebei, tras ser hallado culpable del delito de "difamar a héroes y mártires" a raíz de una serie de obras y esculturas satíricas realizadas en el pasado y en las cuales se incluyen varias de Mao Zedong.

La Red de Defensores de los Derechos Humanos, una organización también conocida como Weiquanwang, ha indicado en un comunicado que si bien varios de sus hermanos han podido asistir a la audiencia judicial en su contra, no se ha permitido que los representantes de la Embajada de Estados Unidos en China entren en la sala.

El artista, residente permanente en Estados Unidos, fue detenido en agosto de 2024 bajo sospecha de violar las leyes chinas durante sus visitas al país para ver a familiares. Ahora, el caso ha salido adelante a puerta cerrada en Sanhe y deberá permanecer en prisión hasta el 25 de agosto de 2027 --teniendo en cuenta que ya lleva dos años encarcelado--.

Desde que fue detenido, miembros del sector han pedido que fuera liberado de forma inmediata. De momento, su mujer tiene prohibido abandonar China por motivos de "seguridad nacional" y su hijo, un ciudadano estadounidense, sigue sin poder regresar a Estados Unidos.

El pasado mes de abril, Naciones Unidas expresó su "preocupación" por el encarcelamiento del influyente artista contemporáneo chino, que se encontraba entonces pendiente de que finalizara el juicio en su contra.

"Este caso muestra el uso retroactivo de una ley que castiga la expresión artística y socava la legalidad. Nos preocupan las informaciones sobre el deterioro de su salud bajo detención y pedimos a las autoridades que sea liberado de forma inmediata e incondicional", afirmó entonces el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango.

La ONG Amnistía Internacional ha lamentado este mismo martes la condena, la cual considera un "asalto a la libertad artística" y una muestra de "la determinación de las autoridades para contener a aquellos que buscan una expresión artística independiente".

"Ningún artista debe hacer frente a un castigo por crear un trabajo que desafía las narrativas oficiales o que invita a la reflexión sobre la historia", ha afirmado la directora de Amnistía para China, Sarah Brooks, que ha recalcado que este juicio "muestra las motivaciones políticas con las que son usadas las leyes".

Así, ha acusado a la Justicia de China de tratar de "silenciar a artistas, activistas y otros individuos que se atreven a expresar una postura diferente de aquella que sostiene el Gobierno chino". Además, ha defendido que ni su mujer ni su hijo han cometido delito alguno y, sin embargo, "son objeto de intimidaciones y acoso, incapaces de abandonar China sin detención mediante".

Así, desde Amnistía han pedido que se revierta su condena y se retiren todos los cargos impuestos en su contra. "Debe ser inmediatamente liberado, de forma incondicional, y la ley en cuestión debe retirares para que se ponga fin a la criminalización de la expresión pacífica de una creación artística", ha aseverado.