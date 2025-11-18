Condenado a cinco años de prisión por la explosión de una gasolinera en la región rusa de Daguestán que dejó 35 muertos

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal ruso ha condenado este lunes a un hombre a cinco años de cárcel por la explosión de una gasolinera en Majachkalá, capital de la región rusa de Daguestán, que mató a más de 30 personas e hirió al menos a un centenar, un suceso que ocurrió en agosto de 2023.

Se trata de Eldar Nasrulaev, quien tendrá prohibido "ejercer actividades empresariales en el comercio mayorista y minorista de productos químicos, compuestos y fertilizantes durante tres años", según ha informado la Fiscalía de Rusia en un comunicado recogido por la agencia de noticias interfax.

La corte ha tomado esta decisión al determinar que el hombre "sin un contrato adecuado, alquiló edificios construidos ilegalmente que carecían de alarmas contra incendios y ventilación". "Estos edificios se utilizaron para almacenar nitrato de amonio y peróxido de hidrógeno. Al hacerlo, se infringieron las normas de seguridad (...) para el almacenamiento y la venta de estas sustancias", ha considerado.

Nasrulaev ha sido condenado por violar la normativa sobre almacenamiento de productos químicos, después de que un incendio en un almacén de su propiedad derivase en una explosión de nitrato de amonio con una onda expansiva que provocó la explosión de la citada gasolinera. Como consecuencia, murieron 35 personas, entre ellas al menos tres menores de edad, y otras 100 resultaron heridas. Según las autoridades rusas, los daños materiales superaron los 370 millones de rublos (cerca de cuatro millones de euros).