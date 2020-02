Condenado a diez años de cárcel uno de los libreros de Hong Kong por "proporcionar Inteligencia al extranjero"

PEKÍN, 25 Feb. (DPA/EP) -

Gui Minhai, uno de los libreros de Hong Kong que desapareció en 2015, ha sido condenado a diez años de prisión y privado de sus derechos políticos durante cinco años por "proporcionar Inteligencia al extranjero", según ha informado este martes un tribunal de la provincia china de Zhejiang.

El tribunal de Ningbo emitió su fallo el lunes tras un proceso judicial que ha definido como "conforme a la ley" porque "se han garantizado los derechos procesales de Gui Minhai", enfatizando que el juicio ha sido público.

El caso de Gui, con doble nacionalidad china y sueca, atrajo la atención internacional en 2015 cuando desapareció durante unas vacaciones en Tailandia. Otros cuatro miembros de Causeway Bay Books desparecieron en la misma época.

Gui reapareció en 2016 en la televisión china contando que había salido de China sin haber cumplido la sentencia suspendida de dos años de cárcel que recibió hace más de una década por conducir ebrio.

Una vez purgada esa condena, volvió a ser detenido en la China continental en enero de 2018 mientras viajaba con dos diplomáticos suecos para acudir a una cita médica en Pekín. Un mes después, criticó a Suecia por usar su caso por "razones políticas" en lo que el grupo de escritores PEN International describió como una entrevista orquestada.

Gui, un librero de 55 años que vendía títulos prohibidos en la China continental, se ha declarado culpable y ha avanzado que no recurrirá la sentencia. Su hija Angela ha contado al diario sueco 'Expressen' que no cree que vaya a ser indultado.

La condena a Gui ha sido ampliamente criticada. "Exigimos la liberación de Gui Minhai", ha dicho la ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, en una entrevista radiofónica. "No hemos visto de qué se le ha acusado exactamente, no le hemos podido ofrecer atención consular y no hemos tenido acceso al juicio", ha denunciado.

Por su parte, Ulf Kristersson, líder de la oposición sueca, ha considerado que el fallo contra Gui es "un error de la Justicia". Linde ha asegurado que el Gobierno sueco ha hecho "todo lo que ha podido" para lograr su liberación.

En respuesta a la jefa de la diplomacia sueca, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China Zhao Lijian ha indicado que el gigante asiático solo reconoce a Gui como un ciudadano chino, no sueco.

Jesper Bengtsson, el director de PEN Suecia, grupo de escritores que galardonó a Gui el pasado mes de noviembre con el premio Tucholsky, que se concede a literatos perseguidos, amenazados o exiliados, ha puesto en duda en SVT que Gui "haya renunciado voluntariamente a su ciudadanía sueca o a recurrir".

"La sentencia contra Gui supone un juicio no contra él, sino contra la hostilidad sinfín del Gobierno chino hacia los críticos y su vergonzoso uso del sistema legal", ha dicho Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch China. "Gui no ha cometido ningún crimen", ha defendido.

En la misma línea, el investigador de Amnistía Internacional Patrick Poon ha rechazado lo que considera "un veredicto deplorable y sorprendentemente duro contra Gui en base a cargos completamente infundados". "Las autoridades chinas no están dejando que la crisis del coronavirus les distraiga de reprimir a disidentes", ha remachado.