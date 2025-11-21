Condenado a diez años y medio de cárcel un antiguo aliado de Farage por difundir propaganda a sueldo de Rusia

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El antiguo líder del ultranacionalista partido británico Reform UK en Gales, Nathan Gill, ha sido condenado este viernes a diez años y medio de cárcel tras declararse culpable por difundir propaganda rusa a cambio de dinero.

Gill ha sido condenado por ocho cargos de soborno desde diciembre de 2018 a julio de 2019 mientras ejercía como eurodiputado de la antigua formación de Farage, el Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP).

El pliego de cargos recogido por Sky News vincula a Gill con el diputado ucraniano prorruso Oleg Voloshin, sancionado por Londres en 2022, quien habría sido el encargado de entregar el dinero al antiguo líder local de Reform UK.

En su sentencia, la magistrada Bobbie Cheema-Grubb denuncia que la conducta de Gill "ha puesto en peligro la integridad de un cuerpo legislativo supranacional, en particular con sus tejemanejes con Rusia, un estado constantemente hostil".

El partido de Farage ha celebrado la sentencia y asegurado que ya no mantiene ningún tipo de vínculo con Gill, que abandonó el partido en 2021. "Sus actos han sido reprochables, traicioneros e imperdonables. Nos alegramos de que se haya hecho justicia y celebramos por completo la sentencia", ha indicado.