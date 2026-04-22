Condenado en Moldavia a 19 años de cárcel un conocido oligarca por malversar unos 1.000 millones de euros

Archivo - El oligarca Vladimir Plahotniuc durante su extradición. - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Moldavia ha condenado este miércoles a 19 años de prisión al exlíder del Partido Democrático y conocido oligarca, Vladimir Plahotniuc, tras hallarlo culpable de malversar alrededor de 1.000 millones de euros de fondos públicos, en el mayor caso de corrupción en la historia del país.

Plahotniuc, que fue extraditado desde Grecia para ser juzgado en suelo moldavo, ha sido ahora condenado por un tribunal de Chisináu, la capital del país. Los fondos habrían sido extraídos de tres bancos moldavos, Banca de Economii, Banca Sociala y Unibank, en un caso que salió a la luz a finales de 2014.

Las investigaciones apuntaban a que había recibido gran parte de esta cuantía a través de fondos robados mediante empresas de otro oligarca moldavo, el prorruso Ilan Shor, que fue alcalde de la ciudad de Orhei y cuyo partido fue prohibido por el Constitucional moldavo por considerar que se estaba "incitando a un golpe de Estado".

Plahotniuc ha sido condenado, además, por fraude y organización de un grupo criminal, entre otros delitos que se le imputaban. "Se le ha condenado a 19 años de cárcel por todos los cargos de los que ha sido hallado culpable, pero puede apelar el veredicto", ha indicado el fiscal Alexandru Cernei, según informaciones del diario online NewsMaker.

No obstante, contra él todavía pesan otros tres casos penales, que siguen abiertos en Moldavia y que han llevado a la Fiscalía a solicitar un total de 25 años de prisión contra el oligarca, que fue extraditado en septiembre de 2025 y lleva desde entonces encarcelado.

Plahotniuc no ha acudido a la vista judicial de este miércoles, tal y como ha hecho en anteriores ocasiones, por lo que únicamente han estado presentes sus abogados, que han señalado que todo apunta a que recurrirá la sentencia.