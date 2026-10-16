Condenado en Reino Unido a 20 años de cárcel un joven reclutado por una banda vinculada a Irán para cometer un asesinato

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía británica. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia británica ha condenado este viernes a 20 años de prisión a un adolescente noruego de 19 años que viajó al país cuando era un adolescente tras ser reclutado por una banda vinculada a Irán para cometer un asesinato por encargo, según ha informado la Policía.

En un comunicado, la unidad antiterrorsita de la Policía Metropolitana de Londres ha indicado que el condenado es Johannes Kongsnes Natland, por lo que tendrá que cumplir una pena mínima de al menos trece años entre rejas tras ser hallado culpable de conspirar para cometer un asesinato.

La comandante Helen Flanagan, jefa de la citada unidad, ha explicado que Natland fue detenido apenas unas horas antes de que fuera a llevar a cabo el asesinato en suelo británico.

"Esto solo fue posible gracias a la labor excepcional de los agentes de la unidad de lucha contra el terrorismo, quienes trabajaron con gran celeridad junto a sus colegas de la policía de West Yorkshire, la unidad de lucha contra el terrorismo del noreste y las autoridades noruegas para identificarlo, localizarlo y detenerlo", ha declarado.

"Resulta evidente que Natland recibía órdenes de alguien perteneciente a la red Foxtrot, un grupo de delincuencia organizada sancionado tanto por Reino Unido como por Estados Unidos debido a su implicación en la organización de actos violentos contra objetivos judíos e israelíes en Europa, por encargo del régimen iraní".

"No se ha logrado identificar al objetivo previsto para este asesinato en concreto, y no hemos hallado pruebas de una vinculación directa con Irán en este caso. No obstante, como han demostrado los acontecimientos recientes, la unidad de lucha contra el terrorismo actuará de forma proactiva para frustrar cualquier intento por parte de Estados hostiles de cometer actos delictivos en Reino Unido", ha defendido.

En este sentido, ha aclarado que una de las "tácticas a las que recurren cada vez más los Estados extranjeros es el uso de intermediarios". "A menudo reclutan a personas a través de internet prometiéndoles importantes recompensas económicas. Sin embargo, la realidad es que, para quienes dirigen estas operaciones, los ejecutores no son más que recursos prescindibles", ha añadido.

Natland fue detenido en un hotel durante la madrugada del 19 de marzo de 2025 tras haber llegado al aeropuerto de Mánchester dos días antes. Las fuerzas de seguridad hallaron una bolsa que contenía dos armas de fuego y 19 cartuchos.

Los mensajes encontrados en su teléfono móvil revelaron que había recibido instrucciones precisas sobre la ubicación en la que se encontraban escondidas las armas para poder recogerlas.

Las investigaciones apuntan a que mientras se encontraba en Noruega recibió mensajes a través de redes sociales en los que se le instaba a perpetrar un tiroteo en Reino Unido y se apuntaba a un pago de 25.000 euros.