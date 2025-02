Condenados a 18 años de cárcel en Turquía dos implicados en la construcción de una torre derrumbada en el seísmo de 2023

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Turquía ha condenado a más de 18 años de cárcel a dos personas implicadas en la construcción de un complejo residencial que se derrumbó en la ciudad de Kahramanmaras (sureste) durante un terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter en febrero de 2023.

El caso implicaba al derrumbe de una torre de ocho plantas en el complejo residencial Ebrar --que contaba con más de 20 edificios, la mayoría de los cuales se derribaron--, suceso que se saldó con la muerte de más de un centenar de personas.

Los sentenciados son Tevfik Tepebasi, contratista del edificio y fundador de Ebrar Site, y Atilla Oz, miembro de la junta de Lalezar Housing Construction Cooperative. Ambos han recibido penas de 18 años y ocho meses de cárcel, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Tepebasi, detenido poco después del terremoto y juzgado en otros casos relacionados con el seísmo, ha negado que fuera "contratista". "No tengo responsabilidad ahí, no gestiono el lugar. Pido mi absolución", ha dicho, después de desatar una oleada de críticas hace un año cuando dijo al tribunal que "no sabe nada sobre construcción".

El terremoto dejó más de 53.500 muertos en Turquía y alrededor de 6.000 en Siria, según los balances oficiales. En Turquía se derrumbaron más de 35.000 edificios, mientras que cientos de miles sufrieron daños, lo que provocó que más de dos millones de personas quedaran si hogar.