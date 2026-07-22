El Consejo de Cooperación del Golfo pide a la ONU actuar para poner fin a los ataques iraníes

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi, ha advertido este miércoles de que el comportamiento de Irán socava los esfuerzos internacionales para lograr la estabilidad, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU a poner fin a los ataques por parte de Teherán en la región de Oriente Próximo.

"Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y en particular al Consejo, para que cumpla con sus responsabilidades, poniendo fin a estos ataques y disuadiendo a Irán de continuar con sus políticas agresivas, de manera que se preserven la paz y la seguridad internacionales y se salvaguarden la soberanía y la integridad territorial de los Estados", ha indicado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El secretario general del Consejo ha afirmado que la conducta iraní es "inaceptable" e "incompatible con la Carta de Naciones Unidas". "Desde el 28 de febrero, Irán ha continuado lanzando ataques con misiles balísticos y drones contra los Estados miembros del CCG y otros países, sin ninguna justificación legal", ha argüido.

En este sentido, ha afirmado que estos ataques "continúan" a día de hoy" y "representan un grave peligro para los Estados miembros del CCG, así como para la paz y la seguridad regionales e internacionales". "Estos ataques no solo tienen como objetivo a los países atacados, sino que también constituyen un patrón de conducta que, en última instancia, perjudica a la comunidad internacional", ha señalado.

Al Budaiwi ha apuntado que los ataques contra barcos y el bloqueo en el estratégico estrecho de Ormuz "constituyen una clara violación del Derecho Internacional y socavan la confianza en la seguridad de una de las vías marítimas más importantes del mundo".

Asimismo, ha indicado que "han provocado la pérdida de vidas humanas y sufrimiento humanitario, afectando a más de 20.000 marineros de diversas nacionalidades". "Han tenido un impacto directo en el comercio internacional y en las cadenas de suministro globales", ha subrayado.

Por otro lado, el secretario general también ha vuelto a condenar las recientes "declaraciones hostiles" de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudí después de que acusara en la víspera al grupo de agravar la situación del pueblo yemení y amenazar la seguridad y la estabilidad de la región, donde ha anunciado un bloqueo en el estrecho de Bab el Mandeb.