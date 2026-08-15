Los conservadores alemanes se desploman en las encuestas a su aprobación más baja en cinco años

El canciller de Alemania, Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Snapshot/Tobias Seeliger

BERLÍN 15 Ago. (DPA/EP) -

A pocas semanas de tres elecciones estatales clave en Alemania, una encuesta de INSA muestra que el bloque conservador del país está registrando sus peores resultados desde 2021 a nivel nacional.

En su sondeo semanal, realizado para el dominical 'Bild am Sonntag', los conservadores, formados por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU), se sitúan ahora en apenas un 20% de intención de voto.

Según el periódico, esta es la cifra más baja registrada por INSA para los conservadores desde octubre de 2021 y supone un punto porcentual menos que la semana anterior.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se mantiene como claro favorito con un 28%, mientras que Los Verdes se mantienen estables en el 13%, mientras que los Socialdemócratas y La Izquierda (Die Linke) se sitúan ambos en el 12%.

Al igual que la semana anterior, el Partido Democrático Libre (FDP) alcanzaría el umbral necesario para entrar en el parlamento con un 5 % si las elecciones se celebraran este domingo. Por el contrario, la Alianza Sahra Wagenknecht no lograría superar dicho umbral, quedándose con un 3 % de los votos.

En septiembre están previstas tres elecciones estatales. Sajonia-Anhalt abrirá el ciclo el 6 de septiembre, seguida por Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín el 20 de septiembre. Se espera que la AfD obtenga resultados récord. En Sajonia-Anhalt, el partido podría incluso lograr una mayoría absoluta sin precedentes, lo que le permitiría formar parte de un gobierno estatal por primera vez.

INSA encuestó a 1.203 personas entre el 10 y el 14 de agosto. El instituto situó el margen de error en más o menos 3,1 puntos porcentuales.