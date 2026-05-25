Los conservadores ganan las elecciones parlamentarias de Chipre y la extrema derecha se queda con el tercer lugar

Archivo - Un hombre vota en las elecciones en Chipre. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/George Christophorou

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El partido conservador de Chipre Agrupación Democrática (DISY, por sus siglas en griego) ha ganado este domingo las elecciones parlamentarias del país con el 27,1% de los votos, mientras que la formación de extrema derecha ultranacionalista Frente Popular Nacional (ELAM) se ha posicionado como tercera fuerza política con casi el 11% de los sufragios.

Así, en estos comicios en los cuales alrededor de una veintena de partidos han concurrido a las urnas buscando ganarse el apoyo de los cerca de 569.000 electores, DISY mantendrá sus 17 escaños tras hacerse con el 27,1% de los votos, seguido del partido comunista AKEL con el 23,9% --15 asientos-- y de ELAM con el 10,9% de las papeletas depositadas en las urnas por el electorado --ocho escaños--, según datos del Ministerio del Interior del país.

Con una participación electoral del 66,9% y sin grandes variaciones con respecto a los comicios anteriores para DISY y AKEL, la formación que mayor crecimiento presenta, de acuerdo con el escrutinio, es ELAM, con una subida del cuatro por ciento.

Como cuarta fuerza política se encuentra con el 10% de los sufragios el Partido Democrático, mientras que las formaciones Democracia Directa Chipre, del 'youtuber' Fidias Panayiotou, y la agrupación reformista ALMA, ingresarán por primera vez y con cuatro asientos cada una en este Parlamento conformado por un total de 56 escaños.

En cambio, históricos partidos como el socialista EDEK o el liberal DIPA quedarán fuera de la Cámara, algo que ha sido lamentado por el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, quien ha defendido que estas dos formaciones que apoyan a su Gobierno "merecían estar en el Parlamento".

"DIPA y EDEK merecían estar en la nueva Cámara, y lo han demostrado. Vemos que no lograron entrar en la nueva Cámara por decenas o cientos de votos", ha considerado Christoudoulides en declaraciones recogidas por el diario 'Cyprus Mail'.

No obstante, cabe tener en cuenta que los resultados de esta llamada a las urnas no tendrán gran impacto en la política nacional, ya que el poder Ejecutivo del país recae sobre la figura de su presidente, el cual es elegido directamente por el pueblo.

En este caso, el jefe del Ejecutivo chipriota, antiguo miembro del DISY, ocupa el cargo de presidente desde 2023, cuando se presentó como independiente. Por su parte, el Parlamento desempeña principalmente una función de control.

Con todo, estas elecciones están siendo vistas como una suerte de toma de pulso de la ciudadanía de cara a las elecciones presidenciales del año 2028, comicios a los cuales Christodoulides podrá presentarse como candidato.