El Constitucional de Camerún rechaza las apelaciones de varios opositores contra la validez de las presidenciales

El Tribunal Constitucional de Camerún ha rechazado este martes las apelaciones presentadas por varios candidatos opositores a la Presidencia del país contra la validez del proceso, en medio de las quejas por presuntas irregularidades.

El Constitucional ha recibido un total de 18 apelaciones por parte de diversos candidatos, entre ellos Maurice Kamto, quien la semana pasada se declaró vencedor de los comicios, pese a que aún no hay resultados oficiales.

Según las informaciones recogidas por el diario local 'Journal du Cameroun', el tribunal ha rechazado igualmente las apelaciones presentadas por el candidato Cabral Libii, de la formación Universo.

La comisión electoral de Camerún envió el lunes su informe final sobre los resultados al Constitucional y, si bien no ha habido un anuncio oficial, la supuesta carta se filtró poco después en redes sociales.

Según esos presuntos resultados, el mandatario, Paul Biya, se habría impuesto con un 71 por ciento de los votos, frente al catorce por ciento que habría recabado Kamto, quien inmediatamente después rechazó este supuesto recuento.

Así, habló de "victoria falsificada" y resaltó que derivaba de "hojas de resultados falsificadas por observadores falsos que decían ser de Transparencia Internacional y que fueron desenmascarados".

"La coalición en estas elecciones sigue insistiendo en la victoria de Kamto en relación con las hojas originales en los colegios electorales tras la votación del 7 de octubre", dijo en un comunicado publicado en su página en la red social Facebook.

"La coalición rechaza todas las formas de violencia que el régimen intenta atribuirnos y desea informar a la opinión nacional e internacional de los actos del régimen para orquestar provocaciones que desencadenen violencia post electoral que pueda achacar a la coalición", zanjó.

KAMTO DECLARÓ SU VICTORIA

Kamto se declaró el 8 de octubre vencedor en las elecciones presidenciales celebradas un día antes, al tiempo que pidió al mandatario que garantice un traspaso pacífico de poderes.

En una rueda de prensa en la capital, Yaundé, el candidato opositor resaltó que "recibió la misión de tirar un penalti histórico". "Lo tiré y el gol ha sido marcado", dijo, en medio de los vítores de los presentes.

En respuesta, el portavoz del Gobierno camerunés, Issa Tchiroma Bakary, afirmó que "Kamto sabe perfectamente bien que sólo el Tribunal Constitucional está habilitado para recibir los resultados de la votación y dispone del tiempo necesario para proclamar los resultados".

"Es el único órgano habilitado para hacerlo y con su participación en la campaña todos (los candidatos) lo saben. No se puede querer gobernar en Camerún y saltarse las leyes que lo gobiernan", criticó.

En este mismo sentido se expresó el vicesecretario del Movimiento Democrático del Pueblo (MDP) de Biya, Gregoire Owona, quien acusó a Kamto de violar la ley.

"No está para nada bien anunciar esto. No ha ganado nada. Es absolutamente ilegal", puntualizó. "Kamto no estuvo siquiera representado en todos los colegios electorales, por lo que es imposible que haya recontado todos los votos", dijo Owona, quien es además ministro de Trabajo.

La candidatura de Kamto se vio reforzada con un acuerdo de última hora con Akere Muna, del Frente Popular para el Desarrollo (FPD), quien anunció el viernes su retirada para respaldarle en los comicios.

Pese a ello, Biya --que ganó las últimas elecciones con casi el 78% de los votos y que ha usado como lema de campaña "La fuerza de la experiencia"-- seguía siendo considerado como el principal favorito para la reelección para un séptimo mandato.

LAS ELECCIONES

Alrededor de 6,5 millones de cameruneses estaban llamados a las urnas este 7 de octubre para elegir presidente en unos comicios que los secesionistas anglófonos prometieron hacer descarrilar.

Durante la jornada han declarado una prohibición de viaje para intentar impedir el traslado de las urnas, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Las autoridades confirmaron el domingo la muerte de tres supuestos separatistas armados en la localidad de Bamenda (noroeste), después de que intentaran perjudicar el desarrollo de las elecciones presidenciales.

Los insurgentes buscan la independencia de las provincias Noroeste y Suroeste, que fueron colonia británica y optaron por unirse al Camerún francófono en una federación en 1961, si bien en 1972 se dejó paso a una república unida, quedando aparcado el federalismo.