Corea del Norte critica la "hipocresía" del presidente surcoreano sobre la desnuclearización y habla de "paranoia"

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante una rueda de prensa en la capital, Seúl. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han criticado este miércoles la "hipocresía" del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en relación con sus declaraciones sobre la posible desnuclearización de la península de Corea y han afirmado que se trata de una "paranoia".

Pyongyang, que ha lamentado que Seúl está impulsando "ilusiones vacías sobre la desnuclearización", ha señalado que Corea del Sur es el "único país que ha entregado toda su soberanía a Estados Unidos", según un editorial publicado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, que traslada la postura oficial de Pyongyang sobre políticas a nivel nacional e internacional.

Así, han incidido en que se trata de un "absurdo" teniendo en cuenta los motivos que han llevado a Corea del Norte a desarrollar su armamento. En este sentido, han asegurado que nunca entregarán sus armas nucleares. "Lee debe entender que seguir alimentando este sueño sobre la desnuclearización no va a ayudar a nadie", recoge el texto.

Corea del Norte ha vuelto a defender la posesión de este tipo de armamento y ha hecho hincapié en que es "inevitable" contar con este tipo de armas dada la situación geopolítica en la región. "Lee Jae Myung no ha ocultado en ningún momento sus verdaderos motivos: es un maniaco de la confrontación", han asegurado.

El propio Lee ha asegurado esta semana durante un discurso en Washington ante el presidente estadounidense, Donald Trump, que su objetivo es trabajar con Estados Unidos para "establecer la paz y lograr la desnuclearización de la península de Corea".