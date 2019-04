Corea del Norte describe a Bolton como un "corto de miras" por insistir en la desnuclearización de la península

Publicado 20/04/2019 10:32:18 CET

La viceministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, ha descrito como "un corto de miras" al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, por pedir al régimen norcoreano que proporcione garantías de su buena voluntad para eliminar su arsenal nuclear antes de convocar una tercera cumbre entre ambos países.

"Bolton ha quedado como un ególatra", ha declarado la viceministra e comentarios recogidos por la agencia oficial norcoreana KCNA y recogidas por su homóloga surcoreana, Yonhap.

"Sus declaraciones me invitan a preguntarme si las hizo desde la incomprensión de las intenciones de ambos dirigentes o si estaba de broma por motivos particulares", ha añadido.

"Su palabra no tiene fundamento y me parece un corto de miras, en general", ha terminado remachando la diplomática norcoreana, quien ha advertido a Estados Unidos de que no habrá avance alguno en las negociaciones si sus representantes, Bolton en este caso, "siguen realizando declaraciones tan vacías de inteligencia y discreción".

Los líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong Un, han celebrado dos cumbres en 2018 y en 2019 para tratar de alcanzar acuerdos en materia de desnuclearización pero los encuentros no han logrado compromisos concretos y el diálogo entre los gobiernos se mantiene sin que haya una perspectiva clara para cerrar un pacto.

Las negociaciones entre ambos países están prácticamente en el dique seco después de que el Gobierno de Corea del Norte solicitara esta semana que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dejara de ser siendo el representante norteamericano en las conversaciones nucleares y aboga por contar con un interlocutor que sea "más maduro y más cuidadoso en la comunicación".

Pompeo respondió que "no ha cambiado nada" en la posición diplomática de su Gobierno en relación a Corea del Norte. "Seguiremos trabajando para negociar, aún soy el responsable del equipo. El presidente (Donald) Trump obviamente está al cargo de toda la labor, pero es mi equipo", ha explicado Pompeo este viernes ante los periodistas.