Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han informado este miércoles de que Corea del Norte ha lamentado una decena de proyectiles hacia el mar Amarillo como parte de una serie de maniobras militares realizadas en la zona y para las que habría hecho uso de sus sistemas de lanzamiento múltiple.

El Ejército surcoreano ha detectado una decena de proyectiles y ha apuntado a que estos se habrían lanzado el martes sobre las 15.00 horas (hora local), por lo que el incidente ha sido analizado a lo largo del último día, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

En este sentido, ha explicado que todo apunta a que esto forma parte de las maniobras que Pyongyang pone en marcha cada año de cara al invierno y que, generalmente, comienzan en diciembre.

No obstante, ha lamentado que este tipo de acciones sitúan a Seúl, la capital surcoreana, y otras partes del país, en el "rango de objetivo". "Nuestro Ejército está analizando esto de cerca, así como el resto de movimientos realizados por Corea del Norte, mientras mantenemos en alerta nuestras capacidades de defensa", ha afirmado.

El mes pasado, Pyongyang también lanzó varios proyectiles justo antes de que los altos cargos militares de Corea del Sur y Estados Unidos visitaran de forma conjunta la Zona Desmilizarizada que separa las dos Coreas.