Corea del Norte pone en marcha un operativo a gran escala frente a una grave sequía

Banderas de Corea del Norte. - Europa Press/Contacto/Stanislav Varivoda

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han puesto en marcha este jueves un operativo a gran escala para paliar las posibles consecuencias de la grave sequía que atraviesa el país, especialmente sobre los cultivos y la falta de alimentos de cara a la época de siembra de arroz.

Las medidas buscan evitar grandes daños a los cultivos que producen arroz en plena crisis y dada la situación actual, que han calificado de "poco común", según informaciones recogidas por la agencia estatal norcoreana KCNA, que apunta a que ya se han iniciado "varios proyectos" al respecto.

De momento, se han dispuesto las medidas necesarias para entregar suministros agrarios y garantizar el riego para uso agrícola. El primer ministro de Corea del Norte, Pak Thae Song, ha llevado a cabo una serie de inspecciones en áreas de vital importancia en la provincia de Pyongyang Sur y en la de Hwanghae, donde ha evaluado el estado de crecimiento del trigo y la cebada y ha mantenido conversaciones con altos cargos locales.

Además, ha instado a aumentar la mecanización de las actividades agrarias y garantizar que se ponen en marcha todos los procedimientos establecidos en un país que encabeza la lista de países con déficit de alimentos y que lleva casi dos décadas necesitando ayuda externa de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.