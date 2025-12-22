Costa y Von der Leyen avisan a EEUU sobre Groenlandia: La integridad territorial es esencial

El presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen - Europa Press/Contacto/Peng Ziyang

BRUSELAS 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han avisado este lunes de que la integridad territorial y soberanía son principios fundamentales del Derecho Internacional, al tiempo que han expresado la solidaridad de la UE con Dinamarca y Groenlandia, después de que Washington designara un enviado especial para este territorio.

"La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para la Unión Europea, (una prioridad) por la que queremos trabajar con aliados y socios", han escrito ambos en sendos mensajes coordinados y difundidos en sus respectivas redes sociales.

"La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del Derecho Internacional", han continuado el ex primer ministro portugués y la conservadora alemana.

De este modo, Costa y Von der Leyen han advertido de que se trata de principios "esenciales" no sólo para el conjunto de la Unión Europea, sino también para "todas las naciones alrededor del mundo".

De este modo, el presidente del Consejo y la jefa del Ejecutivo comunitario han respondido aunque sin mencionarlo expresamente a la decisión de la Administración de Donald Trump de nombrar al gobernador de Louisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

En todo caso, el presidente del Consejo ha afirmado que la UE se "solidariza plenamente" con Dinamarca y con los ciudadanos de Groenlandia.

El anuncio de Estados Unidos, que se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, también ha suscitado la reacción del Gobierno danés, que ha reclamado "respeto por las fronteras danesas".

Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había destacado de Landry que "comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia".